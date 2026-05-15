¿Qué es el ‘miércoles de hamburguesas’ ligado al trágico accidente en la carretera Mérida-Progreso?

Lo que comenzó durante años como una reunión nocturna de autos modificados terminó convertido en una escena de fuego, vehículos destrozados y dos jóvenes muertos sobre la carretera Mérida-Progreso; el accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves 14 de mayo, a la altura del kilómetro 13, en medio de presuntos arrancones clandestinos que eran conocidos entre asistentes como el "miércoles de hamburguesas".

Fatal accidente en la carretera Mérida-Progreso dejó dos jóvenes muertos y un herido grave

El fuerte accidente movilizó a policías, paramédicos y cuerpos de emergencia luego de que uno de los vehículos perdiera el control a alta velocidad; tras el impacto, uno de los automóviles terminó partido en dos y posteriormente comenzó a incendiarse, mientras testigos intentaban rescatar a las víctimas segundos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, dos jóvenes murieron y una tercera persona resultó gravemente herida; la víctima lesionada fue trasladada a un hospital bajo atención médica especializada.

Video del accidente muestra momento exacto del choque

Horas después del accidente, comenzaron a circular videos que muestran el instante en que uno de los vehículos pierde el control durante los presuntos arrancones; las imágenes exhiben cómo el automóvil se impacta violentamente hasta quedar destruido.

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#Actualización | 🚗💥 Así habría ocurrido el fuerte acc1dente registrado en la carretera Mérida–Progreso, donde dos personas p3rdieron la v1da.



De acuerdo con reportes preliminares y testimonios, un vehículo habría perdido el control tras presuntamente ser impactado, terminando… pic.twitter.com/Zd3fk8pbZh — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) May 14, 2026

Tras el choque, algunos asistentes corrieron para intentar ayudar a los ocupantes antes de que las llamas consumieran parte de la unidad; la escena generó conmoción entre usuarios de redes sociales debido a la magnitud del impacto ocurrido sobre la carretera Mérida-Progreso.

#Preocupante | 🚨⚠️ Filtran presuntos videos de los últimos momentos previos al accidente registrado en la carretera Mérida–Progreso.



El hecho, relacionado presuntamente con arrancones clandestinos, dejó dos jóvenes f4llecidos y continúa bajo investigación. #AztecaYucatán… pic.twitter.com/mTs2qorhwD — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) May 14, 2026

¿Qué son los "miércoles de hamburguesas" en Mérida?

En redes sociales y entre aficionados a los autos de lujo, el llamado "miércoles de hamburguesas" era una concentración semanal que se realizaba cada miércoles por la noche en la zona de la gasolinera Abimerhi, ubicada sobre la carretera Mérida-Progreso.

Cientos de jóvenes acudían al sitio para exhibir vehículos deportivos, camionetas modificadas y automóviles equipados con sistemas de audio y accesorios visuales; con el paso del tiempo, las reuniones comenzaron a derivar en carreras de aceleración conocidas popularmente como arrancones.

El nombre surgió debido a restaurantes y locales de comida ubicados en la zona; sin embargo, en redes sociales la expresión comenzó a relacionarse directamente con las reuniones nocturnas de automovilistas.

#AlMomento | Arrancones clandestinos causan la muerte de dos jóvenes sobre la carretera Mérida - Progreso. Así luce la zona del impacto 💥🚗#YucatánHoy #AccidentesYucatán #TendenciasHoy pic.twitter.com/Pjb663LuN9 — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) May 14, 2026

Redes sociales reaccionan tras muerte de joven en arrancones

Después del accidente, usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida dirigidos a Germán Emilio, uno de los jóvenes fallecidos durante la tragedia; además, circularon imágenes de documentos oficiales que presuntamente pertenecían a la víctima.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la licencia de conducir mostraba una fecha de vencimiento desde mayo de 2025; el dato provocó debate entre usuarios que cuestionaron las condiciones en las que ocurrió el accidente y la falta de control durante este tipo de reuniones automovilísticas.