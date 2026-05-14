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El enemigo estaba en casa: Caen asaltantes de bancos en Oaxaca ayudados por un empleado de monitoreo desde la CDMX

La Fiscalía de Oaxaca arrestó a cinco asaltantes de bancos que robaron alrededor de 3 mdp el pasado 29 de abril. De acuerdo a las indagaciones, los criminales obtenían ayuda de un empleado del banco que monitoreaba desde la CDMX.

El enemigo estaba en casa: Caen asaltantes de bancos en Oaxaca ayudados por un empleado de monitoreo desde la CDMX
Los “asalta bancos” operaban con ayuda de un trabajador de la institución financiera. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

La Fiscalía del estado de Oaxaca confirmó la detención de cinco asaltantes de bancos, los cuales formaban parte de una banda dedicada al robo violento de cuentahabientes, quienes no solo operaban en dicho estado, sino que tenían un alcance nacional gracias a un infiltrado con el que contaban.

Delincuentes robaron millones de pesos de un banco

La investigación cobró fuerza tras un atraco violento ocurrido el pasado 29 de abril en territorio oaxaqueño. En ese asalto, los delincuentes lograron hacerse con una suma cercana a los 3 millones 600 mil pesos.

Lo que resaltó del robo fue que los asaltantes actuaron con precisión, pues sabían quién llevaba el dinero y en qué momento interceptarlo, lo que delataba un posible infiltrado en la sucursal bancaria.

Asaltantes de bancos tenían un infiltrado en la CDMX

Tras rastrear la información, pudieron descubrir que el principal operador de la banda era un empleado bancario que laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo con sede en la Ciudad de México. Esta persona formaba parte del selecto grupo que controla las cámaras de seguridad y los videos a nivel central.

Desde la capital, este tenía acceso a datos estratégicos de todo el país, lo que le permitía elegir a las víctimas con mayor potencial y facilitar las rutas de escape de sus cómplices.

Red de asaltantes de bancos que operaba en todo México

Aunque las detenciones se realizaron en Oaxaca, la fiscalía estatal señaló que esta banda tenía presencia en diversas entidades de la República. El acceso privilegiado del empleado bancario les permitía replicar el mismo modelo de robo en diferentes estados, moviéndose constantemente para no levantar sospechas.

Según las autoridades, la detención de estos cinco sujetos es un paso para desmantelar una red que aprovechaba la confianza institucional para cometer asaltos con violencia.

¿Qué pasará con los detenidos?

Por ahora los cinco delincuentes ya están en manos de las autoridades, quienes determinarán la situación jurídica de los acusados.

Este tipo de casos no son aislados, hay muchas instituciones bancarias que sufren robos orquestados por los mismos trabajadores y muchas veces no se les atrapa o no se sospecha de los mismos.

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