Aparatoso accidente en la carretera Victoria-Matamoros deja víctimas tras choque contra tráiler

La circulación sobre la carretera Victoria-Matamoros se convirtió en un verdadero caos este jueves luego de un accidente que involucró a un tractocamión y un auto en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Conductores que transitaban por la zona comenzaron a alertar sobre una intensa movilización de ambulancias, patrullas y unidades de rescate cerca del punto conocido como “La Y”, donde las maniobras de auxilio obligaron a reducir por completo el paso vehicular en ambos sentidos.

Entre el ruido de sirenas y filas kilométricas de automóviles detenidos, comenzaron a surgir reportes preliminares sobre víctimas atrapadas dentro de las unidades destrozadas por el impacto.

Accidente en Victoria-Matamoros deja víctimas

De acuerdo con información difundida por corporaciones de auxilio y medios regionales, dos personas habrían perdido la vida tras el accidente registrado en el kilómetro 140 de esta vía federal, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una confirmación oficial.

Los primeros reportes señalaron que rescatistas trabajaron durante varios minutos utilizando equipo hidráulico para intentar liberar a personas prensadas entre los restos de los vehículos.

Versiones preliminares apuntan a que las víctimas serían dos mujeres presuntamente originarias de Reynosa, sin embargo, esta información continúa bajo verificación mientras avanzan las diligencias en el lugar.

Paramédicos permanecieron atendiendo la emergencia y revisando a posibles lesionados, mientras elementos de seguridad mantenían acordonada parte de la zona para facilitar las labores de rescate.

El tránsito quedó detenido por horas en la vía federal

El choque provocó afectaciones severas para quienes intentaban circular entre Victoria y Matamoros, especialmente por tratarse de una de las rutas más utilizadas para el transporte y traslado entre municipios de Tamaulipas.

Automovilistas reportaron largas filas de tráileres, vehículos particulares y autobuses atrapados en medio del congestionamiento generado por el accidente.

La Vocería de Seguridad confirmó que la circulación permanecía obstruida debido a las maniobras para retirar las unidades dañadas y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones, disminuir la velocidad y considerar retrasos importantes en este tramo carretero mientras continuaban los trabajos en la zona.

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre cómo ocurrió el percance ni cuál de las unidades habría provocado el choque.

