¡Alerta en Ciudad Juárez! Fallas eléctricas provocan cuatro incendios en menos de una hora

Una tarde complicada se vivió en la frontera de Chihuahua luego de que cuatro incendios se registraran casi al mismo tiempo en distintos puntos de Ciudad Juárez. En menos de una hora, cuerpos de emergencia tuvieron que movilizarse hacia zonas del poniente, sur y centro de la ciudad para atender los siniestros que dejaron daños materiales en al menos siete viviendas.

De acuerdo con los primeros reportes de Bomberos, las causas de los incendios estarían relacionadas con fallas eléctricas, cortocircuitos y malas instalaciones de energía, situación que se habría agravado por las fuertes ráfagas de viento que comenzaron durante la tarde.

Aunque la intensidad de los incendios generó preocupación entre vecinos y automovilistas, hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas fatales.

Fuertes vientos complicaron el trabajo de emergencia

Elementos de Protección Civil señalaron que las condiciones climáticas jugaron un papel importante en la propagación del fuego. Las ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora provocaron que las llamas avanzaran con rapidez y dificultaran las labores de los bomberos.

Además de los incendios, los vientos causaron afectaciones en diferentes sectores de Ciudad Juárez. Entre los daños reportados se encuentran anuncios espectaculares afectados, caída de lonas, árboles derribados y daños en algunos tejabanes.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, especialmente en viviendas con instalaciones eléctricas antiguas o improvisadas, ya que las altas temperaturas y las ráfagas pueden aumentar el riesgo de incendios.

Siete viviendas afectadas por los siniestros

Los cuatro incendios dejaron afectaciones en cerca de siete domicilios, según el balance preliminar de las autoridades fronterizas. Algunas familias tuvieron que salir rápidamente de sus casas mientras los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el fuego alcanzara otras propiedades.

Vecinos de las zonas afectadas relataron momentos de tensión debido a la rapidez con la que se expandieron las llamas, principalmente por el viento que azotaba la ciudad durante la tarde.

Bomberos mantuvieron operativos simultáneos para controlar cada uno de los puntos de riesgo, lo que obligó a desplegar unidades en diferentes sectores de la frontera.

Persistirá el calor y el polvo en la región

Protección Civil informó que las condiciones climáticas adversas continuarán en las próximas horas en Ciudad Juárez y otras regiones del estado de Chihuahua.

El pronóstico advierte temperaturas cercanas a los 35 grados, además de fuertes vientos y tolvaneras en zonas que van rumbo a Janos y también hacia Ojinaga.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar quemas, revisar conexiones eléctricas y asegurar objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento para prevenir nuevos incidentes.