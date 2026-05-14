¡Balean Banco del Bienestar! Sujetos armados ocasionan daños en sucursal de Tamazula, Durango

En el municipio de Tamazula, Durango, la violencia llegó hasta los programas sociales. Durante la madrugada del martes 12 de mayo, el poblado de El Durazno se convirtió en una zona de ráfagas por una balacera contra el Banco del Bienestar de la zona.

Los habitantes reportaron que las detonaciones no pararon en toda la noche, una situación que los mantuvo ocultos bajo sus camas mientras las autoridades brillaban por su ausencia.

Hombres armados saquearon y destruyeron el Banco del Bienestar en #ElDurazno #Tamazula además, circula un mensaje amenazante que mantiene en angustia a los habitantes.

#EnLaRegión #Durango pic.twitter.com/C4AeBjVWHK — En la región (@enlaregionmx) May 12, 2026

Un Banco del Bienestar que ya estaba "muerto"

Lo resalatante de este ataque es que la sucursal ya no ofrecía servicios. Desde hace aproximadamente tres meses, el banco decidió cerrar de manera indefinida.

La razón fue que no existen condiciones de seguridad para que el personal entre o salga de la comunidad. Sin empleados y sin efectivo que resguardar, el edificio era solo una estructura que terminó recibiendo los balazos de los grupos que se disputan el territorio.

Vecinos se quedaron sin dormir por la balacera

Los testimonios de los vecinos dicen que mientras los balazos tronaban afuera, la gente esperaba que llegara alguna autoridad como el Ejército o la policía, pero nunca llegaron

Los residentes denuncian que, a pesar de la intensidad del enfrentamiento, las corporaciones de seguridad parecieron ignorar el llamado de auxilio. Esta inacción ha provocado que la desconfianza en las instituciones sea tan grande como el miedo a los grupos delictivos.

Pobladores de las montañas de Durango sufren desplazamiento forzado

El ataque al banco es apenas una parte de la violencia, pues hasta los pobladores han sufrido el desplazamiento forzado, provocado por la inseguridad y el peligro que corren.

En los últimos días, el flujo de familias que abandonan Tamazula ha crecido de manera alarmante. Los habitantes prefieren dejar atrás sus casas, sus tierras y sus pertenencias antes que seguir viviendo bajo el fuego cruzado.

Comunidad que cuenta con apoyos federales no puede recogerlos

La clausura de la sucursal bancaria por inseguridad ha dejado a los beneficiarios de programas federales sin sus apoyos. Al no poder cobrar en su propia comunidad por el riesgo que implica para el personal bancario, los adultos mayores y becarios se quedan sin su "ayuda".

🚨🚨🚨El Durazno -Durango-



Mañosos pelotearon el banco del bienestar; por fortuna Catalina García la delegada del Bienestar dijo que los daños a la sucursal son menores.



Informó que por la violencia, desde hace 3 meses no envían billete a esa zona.



Medios locales mencionan que… pic.twitter.com/ov75R9C3nw — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 13, 2026

Un Triángulo Dorado que se van quedando sin población por la inseguridad

Tamazula forma parte de la región conocida como el Triángulo Dorado, una zona históricamente conflictiva que hoy vive uno de sus episodios más oscuros. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar El Durazno antes de quedar completamente vacío?