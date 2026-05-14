¡Indignante! Gobierno de Veracruz deja caducar casi cien kilos de medicamento para el cáncer; se pierde casi un millón de pesos

¡Dejaron que se echaran a perder! El Gobierno de Rocío Nahle tiró a la basura alrededor de cien kilos de medicamentos, dejando que se echaran a perder en bodegas de la Secretaría de Salud en Veracruz, una noticia que indignó a millones de mexicanos.

Y es que desde hace varios años, el sistema de salud en México ha presentado problemas como falta de medicinas, equipo médico e incluso doctores.

Casi 100 kilos de fármacos oncológicos caducaron en bodegas

De la pérdida de medicamentos existen documentos oficiales que fueron firmados por Leonel Efrén Rivera, el Director de Salud Pública del estado de Veracruz. En la sesión que el subcomité de adquisiciones tuvo en febrero 2026, se formalizó la baja de 98.7 kilogramos de medicinas e insumos oncológicos que caducaron; sin embargo, este nunca se distribuyó.

La pérdida más grande fue en el Centro Estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, donde se perdieron alrededor de 75 kilos de medicinas.

Mientras que en el Hospital Regional de Xalapa, se perdieron otros 23.7 kilos de fármacos. En cifras, se perdió casi un millón de pesos.

El Departamento de Control de Calidad de Insumos reportó una baja de 75 kilogramos de medicamentos oncológicos, es decir, una pérdida económica de 929 mil 242.26 pesos, preocupando a cientos de pacientes.

En Veracruz, la Secretaría de Salud habría desechado casi un millón de pesos en medicamento oncológico caducado.



Mientras tanto, familias de pacientes con cáncer denuncian gastos de miles de pesos semanales y dificultades para conseguir tratamientos.



El reporte de Jorge… pic.twitter.com/yodweshbaI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Negligencia sin castigo: Documentos omiten responsables por la pérdida de fármacos

En estos documentos se formalizaron la baja de los fármacos, pero no señala responsables o sanciones por la omisión en su entrega a los pacientes.

Sin embargo, lo más grave lo padecen cientos de familias veracruzanas que se quedaron sin medicamentos para los pacientes con cáncer, por lo mismo, aumentaron sus propuestas y gestiones para exigir abasto de quimioterapias y analgésicos.

Rocío Nahle guarda silencio tras escándalo de medicinas caducadas; familias exigen respuestas

Ante la noticia del desperdicio de medicamentos en Veracruz, cientos de familiares con cáncer aseguran estar preocupados por la salud y atención de sus seres queridos internados en los hospitales públicos del estado.

Además, aseguran que a la semana suelen gastarse alrededor de 5 mil pesos para estar al pendiente de los pacientes. Piden respuestas claras por parte del Gobierno de Veracruz, mientras tanto, Rocío Nahle no ha dado declaraciones al respecto, por lo que se desconoce la postura de la funcionaria.