Golpe al crimen en Guerrero: Cae “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Un hombre llamado Juan "N", alias "El Junior", fue detenido en Zihuatanejo, Guerrero. Es señalado por las autoridades como segundo al mando del grupo criminal Los Viagras.

La aprehensión de este sujeto fue informada este jueves 14 de mayo de 2026 por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quien lo capturó en coordinación con fuerzas federales y estatales.

"El Junior" de Los Viagras fue detenido por extorsión

Juan “N”, alias “El Junior” fue detenido en municipio de Zihuatanejo de Azueta, junto otro hombre llamado Christopher “N”. Ambos fueron señalados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, desde febrero de 2026, la víctima comenzó a recibir amenazas y exigencias de pagos de cuotas a cambio de no causarle daño.

Asimismo, los imputados presuntamente acudían de manera presencial para exigir y recoger el dinero de la extorsión.

⭕️ En Zihuatanejo, #FGEGuerrero detiene por extorsión agravada a “El Junior”, segundo al mando de “Los Viagras”.



Nota completa ▶️ https://t.co/GoMBf8HPwI pic.twitter.com/zYKjrn8x4J — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) May 14, 2026

Cae “El Capi” de Los Viagras: recaudaba cuotas a limoneros

En julio de 2025 se detuvo a otro hombre clave de Los Viagras. Se trata de Cirilo “N”, "El Capi", quien fue aprehendido junto con otro hombre de nombre Servando "N", en Morelia, Michoacán.

Estos sujetos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada. Cirilo “N” es uno de los principales delincuentes y se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios.

"El Capi" y Servando "N" operaban en Apatzingán, Charo y Morelia. Cirilo "N" está identificado como segundo al mando de la organización criminal Blancos de Troya, brazo armado de Los Viagras, vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los sujetos de 40 y 52 años de edad, respectivamente, son señalados del cobro de extorsiones a productores y empresarios de la región de Apatzingán. Cirilo “N” es identificado como hermano de un líder delincuencial en la región de Tierra Caliente, Michoacán, relacionado con extorsiones.

"Cirilo “N” es uno de los principales generadores de violencia y se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios", informó el secretario de seguridad federal.