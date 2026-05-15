Tragedia en Sierra Lago, Jalisco: embarcación se hunde con siete personas; reportan cuatro muertos

El silencio de Sierra Lago se convirtió en escenario de una tragedia este mediodía, luego de que una embarcación menor con siete personas a bordo se hundiera repentinamente en el municipio de Mascota, Jalisco. Hasta el momento autoridades reportan cuatro muertos.

Tragedia en Mascota, Jalisco

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia de la región, mientras familiares y habitantes observaban con angustia las labores de búsqueda en el agua.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Mascota informó que el incidente ocurrió en el paraje Sierra Lago, donde una pequeña embarcación colapsó y terminó bajo el agua por causas aún no esclarecidas.

Tras el reporte de emergencia, elementos municipales solicitaron apoyo a la Comandancia Regional No. 9 con sede en Talpa de Allende para reforzar las maniobras de rescate y recuperación de las personas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, cuatro personas perdieron la vida en el accidente. Hasta el momento, uno de los cuerpos ya fue localizado y recuperado por los equipos de rescate, mientras continúan las operaciones para encontrar a las otras tres víctimas desaparecidas.

Este mediodía se reportó un incidente por ahogamiento en el paraje Sierra Lago, en el municipio de Mascota, donde una embarcación menor en la que viajaban siete personas se hundió repentinamente.



Oficiales de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Mascota, con… pic.twitter.com/EAAEJ52iTX — Protección Civil JAL (@PCJalisco) May 15, 2026

Las autoridades mantienen acordonada la zona y trabajan con personal especializado y embarcaciones de apoyo para ampliar la búsqueda en distintas áreas del lago.

Asimismo, no se ha detallado oficialmente qué provocó el hundimiento de la lancha, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas del accidente.

¿Por qué son más frecuentes las muertes en lagos y rios en México?

Los accidentes en cuerpos acuáticos como lagos, presas, ríos y playas suelen ocurrir por una combinación de factores humanos y condiciones del entorno.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el exceso de personas en embarcaciones pequeñas, la falta de chalecos salvavidas, el consumo de alcohol, las corrientes inesperadas y los cambios bruscos de profundidad.

A esto se suma que muchos visitantes ingresan al agua sin conocer las condiciones del lugar o sin supervisión adecuada.

Durante temporadas de calor y vacaciones, el riesgo aumenta debido a la alta afluencia de turistas y actividades recreativas, lo que también dificulta las labores de vigilancia y respuesta de emergencia en zonas alejadas o de difícil acceso.