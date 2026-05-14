¿Ataque a la libertad de expresión? Retienen a periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción en Edomex

Tres reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre ellos los periodistas Lucía Vergara, Leonardo Núñez y Eduardo Buendía, fueron retenidos este jueves 14 de mayo en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con medios locales, los periodistas habrían sido interceptados por pobladores de la comunidad de Ozumbilla, luego de que no se identificaran mientras realizaban un trabajo de investigación.

Posteriormente, elementos de la policía municipal los trasladaron ante el Ministerio Público para evitar que la situación escalara y se registraran actos violentos.

Desde Tultepec, estamos reportando https://t.co/lJcYic47Wx — Leonardo Núñez González (@leonugo) May 14, 2026

Retienen a periodistas de Mexicanos contra la Corrupción en Edomex

Lucía Vergara, Leonardo Núñez y Eduardo Buendía forman parte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil dedicada a investigar casos de corrupción, promover la transparencia y fortalecer el Estado de derecho en México.

Los primeros reportes señalan que policías municipales trasladaron a los comunicadores mientras realizaban una investigación periodística en Tecámac, según se observa en un video grabado por Leonardo Núñez.

En las imágenes difundidas se observa el momento en que los uniformados les piden que los acompañen, mientras uno de ellos se baja del auto. Esto encendió las alertas, ya que inicialmente se desconocía el paradero de los tres, por lo que todo apuntaba a ser un caso de abuso de poder.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informa que tres reporteros de la organización fueron retenidos por residentes de Tecámac, cuando realizaban una investigación periodística.

Los periodistas están a salvo.

Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad. — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 14, 2026

¿Qué pasó con los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción retenidos en Edomex?

Tras diferentes versiones que circularon en redes sociales, finalmente se confirmó que los periodistas fueron retenidos por habitantes de la comunidad mientras realizaban una investigación relacionada con un caso de corrupción.

Horas más tarde, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmó lo ocurrido mediante un comunicado, en el que informó que los tres fueron retenidos durante su labor periodística, pero ya se encuentran a salvo.

Por su parte, el colega Leonardo Núñez informó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Muchas gracias a todos los que han estado atentos a la situación que viví con mis colegas @LuuMafu y @ebuendiad mientras hacíamos nuestro trabajo en Tecámac. Fuimos retenidos y detenidos, pero estamos bien, presentando nuestra denuncia ante las autoridades correspondientes. https://t.co/zvSfDlY6Q5 — Leonardo Núñez González (@leonugo) May 14, 2026

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para periodistas

La desaparición de los reporteros, claro que encendió las alertas en un contexto delicado para la prensa en México, así como para la libertad de expresión.

De acuerdo con el “Informe Sombra 2025: Cartografía del Silencio”, elaborado por la Red Voces del Sur, México cerró 2025 como uno de los entornos más hostiles para ejercer el periodismo en América Latina.

El reporte documentó 400 alertas relacionadas con agresiones contra periodistas y medios de comunicación, cifra que coloca al país en el segundo lugar regional, solo detrás de Colombia.

Además, el informe registró siete homicidios contra periodistas durante 2025, un aumento respecto a los cinco casos documentados en 2024.

Pero el problema continúa creciendo, ya que el informe también advierte sobre otras formas de presión que atentan contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, esto a través del hostigamiento judicial y digital.