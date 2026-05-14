Intentan embargar oficinas de Morena en Jalisco por despidos injustificados y falta de pagos

¡Ni Morena se salvó! Las oficinas del partido guinda casi fueron embargadas por autoridades laborales de Guadalajara, Jalisco, tras diversas denuncias por despidos injustificados sin indemnización.

Pese a esto, trabajadores afectados aseguraron que personal del partido político impidió el acceso a funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que el embargo a bienes no pudo realizarse.

¿Por qué quisieron embargar las oficinas de Morena en Guadalajara?

Este jueves 14 de mayo, actuarios de Conciliación y Arbitraje acudieron a las instalaciones del partido para ejecutar la orden, luego de que no se cumpliera con el pago ordenado por las autoridades laborales.

Dicho conflicto comenzó después de que exempleados señalaron que la dirigencia estatal suspendió de manera arbitraria el pago de nóminas bajo el argumento de la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Según los expedientes del caso, varios trabajadores dejaron de recibir su salario y posteriormente fueron separados de sus cargos sin llegar a un acuerdo de liquidación o compensación económica.

Le cae embargo a Morena Jalisco por no pagar a extrabajadores. En pandemia, con Hugo Rodríguez Díaz, cortaron sueldos a unos sí y a otros no. Señalan “aviadores” protegidos, incluso fuera del país. La autoridad les cobra a la fuerza. pic.twitter.com/bk39DuTU90 — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) May 14, 2026

Los propios empleados denunciaron que a quienes no se alineaban, les suspendían el sueldo, mientras que otros continuaban cobrando con normalidad.

Tras varios meses de litigio, las autoridades emitieron un fallo a favor de los afectados, ordenando el pago de la indemnización por despido. Sin embargo, el partido nunca cumplió.

Extrabajadores denuncian despidos injustificados en Morena Jalisco

Los excolaboradores aseguran que intentaron resolver el conflicto por la vía interna antes de acudir a instancias legales, aunque afirman que nunca recibieron respuesta favorable.

La demanda incluye reclamos por despido injustificado, adeudos salariales y falta de pago de prestaciones básicas. El caso ha llamado la atención debido a que involucra a un partido que en el discurso sostiene ser la “esperanza de México”.

Hasta el momento, la dirigencia estatal no ha dado a conocer una postura clara sobre el embargo ejecutado en las oficinas ubicadas en la colonia Moderna.

Mientras el proceso continúa, los extrabajadores esperan que finalmente se cubran los pagos pendientes establecidos por las autoridades y que el partido responda por las obligaciones laborales reclamadas desde hace varios meses.

