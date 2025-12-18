Noche violenta en CDMX: Fatal accidente en Iztacalco y un homicidio en Azcapotzalco

La madrugada en la Ciudad de México estuvo marcada por hechos de alto impacto que movilizaron a cuerpos de emergencia y seguridad en distintas alcaldías. Un accidente vehicular mortal en Iztacalco, un homicidio en Azcapotzalco y el choque de una ambulancia con fuga del responsable dejaron un saldo de personas fallecidas y lesionadas.

¿Qué ocurrió en el fatal accidente en Iztacalco?

¿Qué pasó en La Viga? Un trágico accidente vehicular cobró la vida de dos hombres, además de que dejó a un tercero gravemente herido en la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con los primeros reportes, tres personas viajaban a bordo de una motocicleta, cuando circulaban a exceso de velocidad sobre la calzada La Viga, al cruce con Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles, en la colonia Santa Anita.

Por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control de la unidad. Los tripulantes salieron proyectados contra el pavimento, mientras que la motocicleta avanzó sin control y quedó a más de 20 metros de distancia, evidenciando la fuerza del impacto. Solo uno de los ocupantes portaba casco de seguridad, quien sobrevivió con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia a un hospital.

🌙 #MientrasDormía | Un hombre fue asesinado en @AzcapotzalcoMx; recibió varios disparos y el agresor escapó. Vecinos alertaron al 911 y peritos ya investigan el caso.



🚨 En @IztacalcoAl, un accidente en motocicleta dejó dos personas sin vida y un herido grave. La unidad terminó… pic.twitter.com/BCpv7EqaT4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Asesinan a un hombre en Azcapotzalco

Horas más tarde, se registró un homicidio por arma de fuego en la colonia Santa María Maninalco, alcaldía Azcapotzalco . Un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado con al menos tres disparos.

Según reportes preliminares, la víctima habría sido seguida por su agresor hasta un callejón de la calle Cuatotonque, donde el atacante se acercó y abrió fuego, para posteriormente huir. Vecinos escucharon varias detonaciones y solicitaron ayuda, pero el hombre murió en el lugar de la agresión. Autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Camión de carga choca ambulancia y se da a la fuga

En otro punto de Iztacalco, un camión tipo “Torton” impactó a una ambulancia en el cruce de calzada La Viga y Eje 5 Sur, colonia El Triunfo, y se dio a la fuga. Dos paramédicos resultaron lesionados, por lo que recibieron atención prehospitalaria. La paciente que era trasladada fue llevada a otro hospital en una unidad distinta para descartar complicaciones.

🚑💥 Camión de carga choca ambulancia y huye en @IztacalcoAl



Un torton impactó a una ambulancia en Calzada de La Viga y Eje 5 Sur y el conductor se dio a la fuga.



Dos paramédicos resultaron lesionados y recibieron atención en el lugar. Una paciente que era trasladada tuvo… pic.twitter.com/EhDCQKFdOV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Estos hechos reavivan el debate acerca de la seguridad vial y la violencia urbana en la Ciudad de México; ¿qué medidas urgentes pueden reducir estos riesgos durante la madrugada?

