Sandra buscó atención de la Fiscalía de CDMX y realiza inesperada protesta ¿Qué hizo?

La falta de atención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) la llevó a alazar la voz de una manera que ni la institución creyó que pasaría este jueves 21 de mayo de 2026.

En un intento por ser escuchada, una mujer llamada Sandra llegó hasta las oficinas de la Fiscalía de la CDMX y ahí, ante la mirada de varios, se desangró como una forma de protesta.

Protestan por falta de atención del personal de la Fiscalía de CDMX

Un grupo de personas llegó a protestar a la puerta principal de la Fiscalía de CDMX, ubicada en Calle Digna Ochoa y Plácido S/N, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes mencionaron que la protesta es por la falta de atención por parte de funcionarios de diferentes fiscalías de la institución, además de visibilizar la corrupción al interior de la dependencia.

Mujer se desangra afuera de Fiscalía de CDMX

Una de las manifestantes llamada Sandra desde antes del mediodía, se desangró utilizando catéteres en ambas manos para dejar gotear su sangre.

Refieren que son innumerables las carpetas de investigación que no son atendidas por los responsables de las fiscalías de violencia familiar, delitos sexuales, despojo, entre otras.

Afura de la dependencia se colocaron cartulinas con mmensajes de protesta en donde denuncian falta de justicia y escribieron los folios de diversas carpetas de investigación iniciadas por varios delitos.

Incluso en una cartulina se puede leer la expresión: "Protesta de desangramiento".

Manifestante pide hablar con la fiscal Bertha Alcalde

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para brindarle ayuda, pero la rechazó.

La protesta se mantiene, a pesar de que ya existe una mesa de diálogo con las autoridades. Sandra pide ser atendida por Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía de la CDMX, para exponerle sus peticiones y así poder ser atendida directamente por la funcionaria.

Al respecto, la institución no se ha pronunciado al respecto para informar si la mujer será atendida o sobre el seguimiento a las carpetas de investigación que los manifestantes refieren que están detenidas o no presentan avances.

