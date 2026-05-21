Polémico video de TikTok en la Suprema Corte: usaron oficinas para comercial y renuncian

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha causado polémica, al menos, en redes sociales por usar las instalaciones del máximo tribunal del país para otro fin.

En las últimas horas han causado polémica un video publicitario de la cuenta de TikTok “Snack' in For You México” presentados en forma de reality.

Usan oficinas de la Suprema Corte para videos de comida

El video muestra a empleados de la Suprema Corte consumiendo algunos productos como botanas.

Algunos jueces federales han señalado que podría haber sido grabado en las instalaciones de la SCJN.

Suprema Corte responde a grabaciones de videos en sus oficinas

La SJCN se pronunció al respecto y fijó su postura por un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal.

En un comunicado externó que cualquier uso de las instalaciones para comerciales o promoción privada se requiere autorización.

"Ante la difusión en redes sociales de un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisa que sus instalaciones están destinadas exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a este órgano, por lo que cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable".

Confirmó que ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para grabar dicho video.

"La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal", expresó.

Renuncia personal que grabó video de TikTok en la Corte

La Corte informó que se les solicitó a las personas involucradas bajar de TikTok el material grabado, el cual ya no aparece en las cuentas donde fue difundido.

Ahora se investigan los hechos para determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

Las personas que aparecen enel video presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable, informó la Suprema Corte.