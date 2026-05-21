Del poder a la cárcel: el caso de la exalcaldesa de Capulhuac, Edomex, que golpeó a psicóloga del DIF

Selene Hernández Herrera, quien era presidenta municipal con licencia de Capulhuac, en el Estado de México (Edomex), pasará un tiempo en prisión por abuso de autoridad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la mujer habría agredido, junto con otras dos personas a una mujer, quien era servidora pública de ese municipio.

Exalcaldesa golpeó a psicóloga del DIF

El caso de la exfuncionaria se dio luego de ser acusada por golpear y agredir físicamente a una psicóloga del DIF.

De acuerdo con la víctima, Selene ordenó cerrar el edificio del DIF municipal para luego despojar de sus celulares a los trabajadores y después la agredió.

Dan más de 5 años de cárcel a exalcaldesa de Capulhuac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un juez la responsabilidad de Selene Hernández Herrera, presidenta municipal con licencia de Capulhuac, en el delito de abuso de autoridad.

Este jueves se confirmó que le fue dictada una sentencia condenatoria de 5 años y 5 meses de prisión, así como la destitución de su cargo.

Sentencian a expolicía de Capulhuac también

Junto con la exalcaldesa, también fue sentenciada Ana Lucía Ríos Cano, quien se desempeñaba como policía municipal; recibió 3 años y 2 meses de prisión.

Andrea Shantty Anzástiga Hernández, hija de la expresidenta municipal, fue sentenciada a 2 años de prisión por el delito de lesiones.

Psicóloga del DIF fue convocada a una reunión y la agredieron

El 2 de mayo de 2025, la víctima era psicóloga en la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil del sistema municipal del DIF de Capulhuac.

Ese día estaba en su lugar de trabajo, ubicado en el Barrio de San Miguelito de dicho municipio, y fue convocada a una supuesta reunión de trabajo por la entonces alcaldesa.

La víctima acudió a dicha reunión con personal del sistema DIF municipal, momento en el que, la entonces presidenta municipal y Andrea Shantty Anzástiga Hernández, quien es su hija, agredieron físicamente a la servidora pública frente al resto de sus compañeros, mientras que Ana Lucía Ríos Cano, entonces policía municipal, la sujetó de las manos para impedirle defenderse.

Selene Hernández Herrera, Ana Lucía Ríos Cano y Andrea Shantty Anzástiga Hernández fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.



Selene Hernández Herrera

Recibió una sentencia de condena de 5 años y 5 meses de prisión, la destitución del cargo de Presidenta Municipal y una multa de 12 mil 445 pesos.



Recibió una sentencia de condena de 5 años y 5 meses de prisión, la destitución del cargo de Presidenta Municipal y una multa de 12 mil 445 pesos. Ana Lucía Ríos Cano

Fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, la destitución del cargo de policía municipal y el pago de una multa de 10 mil 182 pesos



Fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, la destitución del cargo de policía municipal y el pago de una multa de 10 mil 182 pesos Andrea Shantty Anzástiga Hernández

Estará 2 años de prisión y el pago de una multa por 11 mil 314 pesos

