Ficha Roja de Interpol contra Rocha Moya: ¿la FGR debe arrestarlo por narcotráfico?

Los días podrían estar contados para Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Hoy se confirmó que la Interpol giró una ficha roja en contra el morenista acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con crimen organizado.

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de ese país lo acusó, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa.

En la mañanera de este jueves se confirmó que existe una ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, señalados por autoridades de EU por presuntos nexos con el narcotráfico.



La orden deriva de una investigación de la Fiscalía de Nueva… pic.twitter.com/AuERxegLO3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

¿Qué es una ficha roja de la Interpol?

La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emite una ficha roja contra personas que son buscadas en ciertos países al ser acusadas de uno o varios delitos.

De acuerdo con la Interpol, se trata de una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad del mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, pero no es una orden de detención internacional.

¿Rubén Rocha Moya puede ser detenido por una ficha roja de Interpol?

Interpol, como la mayor organización policial del mundo, tiene 196 países miembros, los cuales colaboran entre sí para intercambiar información de investigaciones policiales. México y Estados Unidos forman parte de esos países.

Azteca Noticias consultó al abogado Víctor Manuel Sandoval León para explicar el panorama legal en el que se encuentra el gobernador con licencia y si puede y debe ser detenido en nuestro país.

"La ficha roja de Interpol, que se le llama notificación roja o ficha roja, no es una orden de aprehensión internacional. Es parte de una solicitud que hace un país miembro de la Interpol para que otros países, en este caso México, que forma parte, localice, detenga o inice un procedimiento de extradición. En este caso es lo que se tiene que hacer por parte del gobierno mexicano con relación a esa ficha roja que menciona que tiene Rocha Moya", explicó.

El abogado mencionó que cada país tiene una legislación y tienen la posibilidad de detenerlo, y "en México lo tienen que detener porque es parte del convenio que se firma y acuerdo que se tiene con Interpol", pero la Secretaría de Relaciones Exteriores debe analizar la petición del país que pide la extradición.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya tras acusación por narcotráfico?

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina Sinaloa, ha dicho que el exgobernador estaba en su casa.

“Él se encuentra en su casa, él se encuentra muy bien. El gobernador se encuentra muy bien”, afirmó.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el gobernador de Sinaloa con licencia sigue en el estado y no tiene servicio de escolta.

“El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación; al momento está en su estado. No cuenta con servicio de escolta ni de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal; hasta donde tenemos entendido, la escolta corre a cargo del estado. Él, como gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del estado; no tiene escolta por parte del Gobierno federal”, afirmó.

FGR señala falta de pruebas para detener a Rubén Rocha Moya

El especialista mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) sí podría detenerlo, pero la institución ha expresado otra situación y en días recientes se pronunció sobre el caso.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó el 29 de abril de 2026 que se iniciará una investigación por el casol morenista acusado de narcotráfico y la extradición de Rocha Moya se

concederá si se determina que las pruebas son suficientes.

"Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión", confirmó el funcionario.

La fiscalía indicó que se requieren pruebas para atender la solicitud de extradición del gobernador señalado de presuntos vínculos con Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.