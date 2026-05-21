¿Hasta cuándo el desperdicio? Fuga de miles de litros de agua potable en la colonia La Mexicana

El subsuelo de la capital del país vuelve a dar muestras de un abandono sistemático que se traduce en tragedias ambientales cotidianas. Los habitantes de la colonia La Mexicana, ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, presenciaron con profunda molestia cómo la infraestructura hidráulica colapsó una vez más en sus calles.

El punto crítico del desastre se localiza exactamente en la intersección que forman la Avenida Vasco de Quiroga y la calle Paso Mayor. En ese cruce, un imprevisto boquete en la tubería comenzó a expulsar con violencia un torrente indomable de agua que debió terminar en los hogares de los ciudadanos.

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Ya se hizo costumbre...



Miles de litros de agua se desperdician por una fuerte fuga en Av. Vasco de Quiroga y Paso Mayor, en la colonia La Mexicana, @AlcaldiaAO



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La indignación de la comunidad no es para menos. El agua, completamente limpia y apto para el consumo humano, formó un auténtico río que avanzó con velocidad por las pendientes de la zona.

Se calcula que el daño a la red de distribución urbana provocó la pérdida total de miles de litros de agua en cuestión de minutos. Un escenario que resulta inaceptable e insultante en una urbe que arrastra severas crisis de abastecimiento y donde colonias enteras pasan semanas padeciendo sequía en sus llaves domésticas.

La crisis hidráulica que no da tregua a los capitalinos

Este nuevo incidente en la Alcaldía Álvaro Obregón no representa un hecho aislado ni fortuito, sino el reflejo de una constante alarmante que se repite de forma cínica. La metrópoli sufre una seguidilla de colapsos mayores que dejan en evidencia la fragilidad de las líneas de conducción que simplemente no reciben atención.

Uno de los episodios reales más escandalosos ocurrió sobre el Eje 5 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, donde la ruptura de un tubo de grandes dimensiones sepultó un vehículo en un enorme socavón e inundó decenas de viviendas.

De igual forma, el histórico desperdicio en San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, expuso cómo una tubería obsoleta puede dejar brotar miles de litros de agua durante horas enteras antes de que las brigadas acudan a cerrarla.

El panorama actual en la Avenida Vasco de Quiroga evidencia que las autoridades siguen estando rebasadas por la antigüedad del entramado subterráneo. Mientras los minutos transcurren sin que se logre contener el flujo en Paso Mayor, las corrientes de agua potable continúan extendiéndose hacia los carriles vehiculares, entorpeciendo la movilidad de la zona y desgastando el pavimento.

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Las exigencias de los vecinos se concentran en una respuesta inmediata que detenga el ecocidio urbano. El lento tiempo de reacción ante estos reportes ciudadanos suele ser la principal causa de que las calles terminen convertidas en lagunas artificiales de desperdicio.

