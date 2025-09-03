Un violento ataque armado en un centro de rehabilitación en Dolores Hidalgo, Guanajuato, dejó tres muertos y provocó momentos de terror entre internos y familiares. Ocurrió la mañana del martes 2 de septiembre, alrededor de las 06:00 horas, cuando criminales armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego sin previo aviso.

Sicarios irrumpen y abren fuego directo en la ‘Alta Esperanza’

El centro, identificado como ‘Alta Esperanza’ y ubicado sobre la salida a Guanajuato capital, fue blanco de los agresores, quienes dispararon directamente contra un grupo conocido como ‘Los Padrinos', figuras que brindaban acompañamiento emocional y apoyo a los pacientes; las autoridades investigan el móvil del ataque.

“Solo sabíamos que eran los padrinos, así les decíamos todos; no sabíamos bien sus nombres”, compartió uno de los internos, aún visiblemente afectado.

Asesinato en centro de rehabilitación: Hombres armados matan a "padrinos" en Dolores Hidalgo.



Un ataque armado en un centro de rehabilitación de Dolores Hidalgo, #Guanajuato, dejó un saldo de tres personas muertas. Los fallecidos, identificados como "padrinos" del lugar, fueron… pic.twitter.com/nVpBCcz7nI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

La mayoría de los residentes aún dormía cuando ocurrió el ataque. Algunos relataron que no escucharon los disparos, mientras otros apenas se estaban levantando cuando se enteraron de lo sucedido.

Yo estaba dormido. Escuché que algo había pasado abajo y me bajé, pero no supe más,” relató otro interno.

Internos son regresados con sus familiares tras violento ataque

El ataque se concentró en una zona específica del inmueble, aunque no todos los internos pudieron identificar con precisión el lugar de los disparos. Tras los hechos, comenzaron a salir poco a poco, mientras familiares esperaban afuera con angustia noticias sobre sus seres queridos.

Estamos entregando a las personas internadas a sus familiares, junto con sus pertenencias,” señaló personal del lugar.

Los fallecidos fueron identificados como José de Jesús Ramírez, de 33 años; Luis Fernando N., de 24; y Ulises Carrera, de 50 años.

De acuerdo con autoridades federales, los responsables huyeron rumbo al municipio de San Felipe. Dos personas fueron detenidas en el lugar para rendir su declaración ante el Ministerio Público.

“Nunca nos había pasado nada, nunca hubo amenazas ni nada. Todo era tranquilo hasta hoy”, concluyó un integrante del centro visiblemente consternado.

La investigación continúa para esclarecer el motivo del ataque y dar con todos los responsables.