¿Cambio de aires? Este es lugar donde vive Felipe Calderón, expresidente de México

En México, se ha convertido en una tendencia que los últimos expresidentes no vivan en el país al finalizar su mandato. Por ofertas de trabajo o 'cambio de aires' muchos deciden emigrar, este es el caso de Felipe Calderón, el último mandatario federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

El político michoacano, que gobernó México entre el 2006 y el 2012, se sumó el año pasado a la lista de expresidentes que recibieron una autorización de residencia y de trabajo en otro país. Esto bajo la modalidad de “profesional altamente cualificado” que se otorga a quienes acuden a laborar por invitación.

¿Dónde vive Felipe Calderón?

Actualmente, Felipe Calderón radica en dos países: España y México. La nación ibérica le otorgó un permiso de trabajo tras ser contratado en el Instituto Atlántico de Gobierno, escuela que fundó el expresidente español José María Aznar en 2014.

Diarios locales aseguran que Felipe Calderón ha hecho de Madrid su residencia principal, pero también viaja a México, donde vive su esposa Margarita Zavala y María, Luis Felipe y Juan Pablo, los tres hijos de la pareja. También es común que, por cuestiones de trabajo, el expresidente se traslade constantemente entre distintos países de Europa y Medio Oriente.

¿Dónde se encuentra la casa de Felipe Calderón y Margarita Zavala?

Una de las viviendas del expresidente Felipe Calderón se ubica en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón. Precisamente, este domicilio se hizo público tras difundirse que un guardia de seguridad sufrió un intento de fraude en el que se le pidió ingresar a la casa y sustraer objetos de valor.

Margarita Zavala, diputada y esposa de Felipe Calderón, confirmó la ubicación y aseguró que todo quedó en un susto que investigaría la Fiscalía de la Ciudad de México.

Gracias por sus mensajes.Estamos todos bien. El incidente fue la semana pasada y se trató de un guardia del condominio que entró a nuestra casa, aparentemente engañado por una persona con la que hablaba por celular y que le pedía buscar algo de valor. Es una forma común de delito — Margarita Zavala (@Mzavalagc) July 10, 2023

¿Qué hace Felipe Calderón en la Fórmula 1?

Felipe Calderón fue contratado por la Fórmula 1 como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, en febrero de 2022.

En la máxima categoría del automovilismo internacional el michoacano es el responsable de implementar la estrategia de sostenibilidad de la F1. Es decir, las políticas para reducir las emisiones de carbono y daños al medio ambiente en los proyectos en los que participa esta entidad privada.

“Agradezco enormemente al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem y al Consejo Mundial de Automovilismo su confianza al nombrarme Presidente de su Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Pondré todo mi empeño en impulsar el compromiso ambiental de la Federación“, escribió Felipe Calderón al compartir su incorporación en la Fórmula 1.