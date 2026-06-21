“El peor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador": Así habló dirigente de Morena en Yucatán de AMLO

Fue durante un mitin del partido de Morena en Tizimín, Yucatán, que el dirigente estatal, Carlos Bojórquez se refirió a Andrés Manuel López Obrador como "el peor presidente que ha tenido México".

Y a pesar de que el evento se trató totalmente de la Cuarta Transformación y su fundador, los asistentes aplaudieron dicha oración.

¿Error o decreto?

Los hechos fueron durante una asamblea oficial organizada por la "Bancada del Pueblo" de Morena en Tizimín.

Al tomar el micrófono para dirigir el mensaje principal ante la militancia, Carlos Bojórquez Urzaiz soltó la frase “La inició (la 4t), el peor presidente que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador", la cual, en el momento, no desató reacciones negativas.

𝐋𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐨́ 𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞



El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzaiz, en un lapsus dijo que el "peor presidente que ha tenido México es Andrés Manuel López Obrador"-

Y lo hizo durante una asamblea de la… pic.twitter.com/H682bXnjGe — Marco Antonio Aguirre (@marcoaguiro) June 21, 2026

Los asistentes aplauden

A pesar de el comentario contra el fundador de su propio partido, los asistentes al encuentro político no mostraron señales de molestia o rechazo en ese instante.

Los legisladores locales, coordinadores de zona y los simpatizantes que abarrotaban el recinto reaccionaron con aplausos y porras.

Video de "AMLO" circula en redes sociales

El momento exacto del supuesto "error" fue capturado por las cámaras de los asistentes y difundido de manera casi inmediata por diversos comunicadores y usuarios en internet.

En pocas horas, el fragmento del video comenzó a compartirse y viralizarse en redes sociales.

Carlos Bojórquez habla de su "error"

Tras el impacto que generó la frase, el presidente estatal de Morena dio declaraciones a un medio de comunicación, aclarando que el sentido de sus palabras en el presídium se confundió.

Bojórquez Urzaiz explicó que todo fue por un error y una pifia al momento de hablar en público, diciendo que su intención era decir la palabra "mejor" en lugar de decir "peor".

Tras el polémico comentario y la conversación generada por comunicadores y usuarios en redes sociales, no ha habido pronunciamiento público ni comunicado del partido morenista y del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador tampoco.