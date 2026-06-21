“Andamos valiendo madre": Noroña enfurecen contra comunidad indígena que no entendía su discurso en español (VIDEO)

Hablar de inclusión desde un templete resulta sencillo. Demostrarla, no tanto. El senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó una escena que terminó exhibiendo lo que muchos ya saben de Morena: llevar discursos oficiales a comunidades indígenas sin garantizar que quienes los escuchan puedan entender una sola palabra.

VIDEO: Noroña explota con indígenas por no hablar español

El episodio ocurrió durante una visita oficial a Huehuetla, en la Sierra Norte de Puebla, donde Fernández Noroña encabezaba un encuentro como parte de una gira institucional encomendada por la presidente Claudia Sheinbaum.

Al descubrir que la mayoría de los asistentes era hablante de totonaco y no comprendía el español, el senador soltó la frase: "No, pues andamos valiendo madre".

Después reconoció que era indispensable conseguir un intérprete para que el encuentro tuviera algún sentido, pues de lo contrario el mensaje simplemente no estaba llegando a quienes supuestamente iba dirigido.

Noroña se va contra indígenas



🗣️⚠️ El senador @fernandeznorona generó controversia durante un evento en Huehuetla, #Puebla, luego de cuestionar a asistentes que no hablaban español y lanzar un comentario que provocó reacciones en redes sociales. pic.twitter.com/B3naNYqSbC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 21, 2026

Redes sociales reaccionan a dichos de Fernández Noroña

La expresión altisonante fue lo que más circuló en redes sociales, pero para muchos usuarios ese no era el verdadero fondo del asunto.

Las críticas apuntaron a la falta de planeación con la que se organizó un acto oficial en una comunidad indígena sin prever un traductor. La escena fue interpretada como una muestra de que, pese al constante discurso sobre el respeto a los pueblos originarios, todavía existen fallas básicas cuando se trata de garantizar una comunicación efectiva.

México y su riqueza linguista

La polémica también volvió a poner sobre la mesa una contradicción nacional. México presume ser uno de los países con mayor riqueza lingüística del mundo, pero episodios como éste evidencian que esa diversidad no siempre es considerada al momento de diseñar actividades oficiales.

El país reconoce 69 lenguas nacionales: el español y 68 lenguas indígenas, distribuidas en 11 familias lingüísticas y 364 variantes. Cerca de siete millones de personas hablan una lengua originaria y más de 25 millones se reconocen como indígenas.

En regiones como la Sierra Norte de Puebla, el totonaco continúa siendo la lengua cotidiana de miles de habitantes, por lo que la ausencia de intérpretes en actos públicos deja de ser un simple descuido para convertirse en una barrera que limita el acceso a la información.