INE retira candidatura a Félix Salgado Macedonio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien buscaba contender por la gubernatura de Guerrero.

Ayer, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó que a Félix Salgado Macedonio se le sea retirada la candidatura a la gubernatura de Guerrero por no presentar los gastos realizados durante su precampaña.

Este jueves el Consejo General del INE decidió a través de votación virtual la resolución para retirarle la candidatura al abanderado de Morena.

La ley electoral indica que aquellos candidatos que no entreguen sus reportes sobre lo gastado durante su precampaña se les puede retirar la candidatura.

Previamente, el partido de Morena aseguró que sus candidatos no realizaron actos de campaña, entre ellos Félix Salgado Macedonio, pero la comisión del INE determinó que no fue así, por lo que se tenía que presentar un registro de sus gastos ante autoridades electorales, el cual no presentó.

Félix Salgado Macedonio ya había salvado una vez su candidatura, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia (CHJ) de Morena aprobó que se repusiera el proceso para elegir a candidato a la gubernatura de Guerrero.

Esto porque el senador con licencia está acusado por violencia de género, que provocó movilizaciones de mujeres que exigían le fuera retirada la candidatura. Sin embargo, Salgado Macedonio se inscribió de nuevo a la encuesta para elegir al mejor candidato y días después fue ratificado como ganador del proceso interno.

El pasado 13 de marzo, Félix Salgado Macedonio inició su campaña en la que busca la gubernatura de Guerrero.

