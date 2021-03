AMLO acusa estrategia para evitar que Morena tenga mayoría

El presidente Andrés Manuel López Obardor (AMLO) aseguró que hay una estrategia política para evitar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio.

En su conferencia mañanera realizada en Campeche, el presidente López Obrador dijo que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) no modifique las reglas para impedir que Morena obtenga la mayoría.

“Existe una estrategia política en contra nuestra para que el Movimiento de Transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, se han agrupado con ese propósito, Claudio X Gonzalez, Krauze, intelectuales orgánicos… pero existe ese plan, yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, eso es lo que se tiene que tomar en consideración”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Al ser cuestionado por la actuación del INE, el presidente López Obrador reiteró que siempre ha señalado que en otros tiempos el instituto se ha prestado a fraudes electorales o se ha hecho de la vista gorda.

“Desde luego de que tengo pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso”, dijo el jefe del Ejecutivo.

“Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia”, agregó el mandatario en su mañanera desde Campeche.