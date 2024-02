Feminicida de Fátima pretende ampararse para reducir su sentencia en Edomex

Fátima Quintana de 12 años fue asesinada en febrero de 2015 por los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde Reyes, así como por José Juan Hernández en Lerma, Estado de México. A nueve años de su feminicidio, la mamá de la víctima afirma que uno de los criminales pretende reducir su sentencia mediante un amparo.

Se trata de José Juan quien busca una reducción de la pena mediante un amparo, pues en 2021 fue condenado a prisión vitalicia.

Por su parte, Misael fue juzgado como menor de edad, pues cuando cometió el crimen tenía 17 años y la ley en la entidad lo sentenció a cinco años, por lo que en 2022 recuperó su libertad.

Lapidaron a Fátima, ejercieron toda la violencia contra ella

“La lapidaron, le ejercieron toda la violencia que pudieron en contra de ella, a mi hija le picaron un ojo en el trayecto en que la llevaban en el lugar donde la interceptaron”, relata la mamá de Fátima Quintana, Lorena Gutiérrez Rangel.

A nueve años de su feminicidio, su mamá asegura que José Juan condenado a prisión vitalicia, busca una reducción a la pena mediante un amparo.

“Pero mi intención es no al amparo, no a la reducción de sentencia para el tercer feminicida José Juan Hernández Tecruceño no puede, no puede ni el poder judicial ni el federal puede darnos este revés a la familia de Fátima”, insistió.

A este hombre, lo sentenciaron en dos ocasiones, en 2017 de manera absolutoria, en 2018 nuevamente detenido y en 2021 obtuvo la prisión vitalicia.

“El argumento es que ellos tienen ocho años para ampararse y la realidad, la preocupación de nosotros son las sentencias que el poder judicial del Estado de México ha estado disminuyendo a los feminicidas, sentencias que sientan precedente porque son sentencias vitalicias, sentencias de cadenas perpetuas y ellos las han estado reduciendo y sentencias de 93 y de más de 100 años”, explicó.

Misael, fue juzgado como menor de edad, cuando cometió el delito tenía 17 años y conforme a la ley, el poder judicial de la entidad mexiquense lo sentenció a cinco años y en 2022 salió del centro de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

#Edomex | En febrero del 2015, Fátima de 12 años fue asesinada: la lapidaron, ejercieron toda la #violencia que pudieron.



Fueron tres los responsables pero a nueve años del crimen, uno busca la reducción de su #sentencia de prisión vitalicia.@dimeAleh nos cuenta en @HechosAM. pic.twitter.com/KPScyMqe09 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2024

Recuerdan a Fátima a 9 años de su feminicidio

A casi una década de la muerte de Fátima Quintana, Lorena y otras madres de víctimas de feminicidio realizaron un homenaje en su memorial que se encuentra en el centro de la capital mexiquense.

Frente al Poder Judicial colocaron siluetas moradas con el nombre de decenas de mujeres que murieron por el mismo delito y exigieron reformas a las leyes para que feminicidas tengan penas justas

Fátima Quintana Rangel fue cruelmente asesinada por tres sujetos quienes le cortaron el cuerpo, le hicieron múltiples fracturas, la apuñalaron 90 veces, la violaron,la lastimaron y no conforme con ello le tiraron tres piedras en la cabeza.