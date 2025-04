Feminicida de Iztacalco cayó de litera en prisión antes de morir; no descartan que consumió sustancias

Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco, murió al caer de una litera de dos metros de altura en prisión, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aunque la necropsia reveló que falleció por traumatismo craneoencefálico, se dio a conocer hoy que no se puede descartar que ingirió alguna sustancia que provocó que cayera.

“Se determinó que la causa de muerte fue por traumatismo craneoencefálico derivado de la caída de este sujeto, una litera de dos metros que se encontraba en la prisión, no obstante no podemos descartar que este sujeto hubiera ingerido sustancias que lo llevaran a caer. Todavía no tenemos los resultados toxicológicos”, dio a conocer la fiscal Bertha Alcalde Luján.

Miguel “N” murió en el hospital tras caída en su celda

El 13 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se reportó la caída y contusión Miguel “N”, quien fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y posteriormente al Hospital General de Iztapalapa, donde, tras la valoración, fue diagnosticado sin signos vitales por posible paro cardiorrespiratorio.

Miguel “N” contaba con vigilancia con custodio de vista y tenía tratamiento con medicamento controlado supervisado por el Servicio Médico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Feminicida de Iztacalco murió el día que tenía audiencia

El feminicida de Iztacalco estaba en el Reclusorio Oriente desde abril de 2024, vinculado a proceso por la probable comisión de varios delitos en agravio de siete mujeres, entre ellos feminicidio, intento de feminicidio y desaparición cometida por particulares.

El 13 de abril se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los casos de dos de las víctimas, pero fue aplazada, pues el imputado fue llevado a un hospital luego de haber sufrido una caída en su celda.

Horas más tarde, la Fiscalía capitalina fue notificada de que Miguel “N” habría fallecido en el mismo hospital, al parecer por un paro respiratorio, en tanto, inició una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Así fue la detención de Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco

Miguel “N” fue detenido al ser acusado de matar a una menor de 17 años en su casa el 16 de abril pasado en la alcaldía Iztacalco, en tanto, también agredió a la mamá de la víctima.

Fue señalado de ser quien agredió con un cuchillo a una madre de familia y a su hija menor de edad, la cual perdió la vida en domicilio en la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía Iztacalco.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, reportaron a policías que en un edificio de departamentos ubicado en la Primera Cerrada de 16 de Septiembre y 16 de Septiembre de dicha colonia, dos mujeres fueron agredidas.

Cuando llegaron, una vecina del inmueble dijo que escuchó gritos en una de las viviendas, por lo que, entraron a la propiedad y en uno de los descansos de las escaleras observaron a una mujer con manchas de sangre en el rostro.

La señora, quien se supo se llama Cassandra, contó que al llegar su departamento, vio que un sujeto agredía a su hija de 17 años de edad y, al tratar de defenderla, el hombre la lesionó con un cuchillo a la altura del cuello.

Los policías solicitaron los servicios médicos para la atención de la mujer, en tanto, detuvieron al hombre de 39 años de edad, a quien le aseguraron un arma punzocortante.

Paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a la adolescente sin signos vitales, mientras que la mujer, de 38 años de edad, fue trasladada a un hospital.