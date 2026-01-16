Cae sujeto por desaparición y feminicidio de Anaís Pérez Valentín en Zumpango

Una joven llamada Anaís Pérez Valentín, de 29 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Zumpango , Estado de México, sin embargo, se confirmó que fue encontrada sin vida y un hombre fue detenido al ser investigado por la desaparición y feminicidio de la joven.

Este jueves 15 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la captura del presunto implicado, quien fue identificado como Ricardo Joel “N”, el cual será investigado por este caso registrado a finales de año.

#Detenido. Resultado de actos de investigación e inteligencia, este día, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Ricardo Joel "N" quien es investigado por su posible participación en la privación de la libertad y de la vida en agravio de A.P.V, quien fue reportada como… pic.twitter.com/KOx9ko1laj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 16, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Anaís Pérez Valentín en Zumpango?

Anaís Pérez Valentín fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia, y las autoridades emitieron la ficha de búsqueda para encontrarla, sin embargo, fue hallada sin vida en el mismo municipio donde fue vista por última vez.

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado publicó el boletín para localizarla y en este se menciona que la fecha de desaparición fue el 29 de diciembre de 2025, aunque la FGJEM señaló que los hechos ocurrieron el 30 de ese mes.

El día de su desaparición vestía unos tenis color azul turquesa, chamarra color blanco con peluche en el gorro, una playera color vino y pantalón de mezclilla, y el lugar del último punto donde se le vio fue en San Juan, Zumpango de Ocampo.

“No pararé hasta encontrarte mi cielo”: mamá de Anaís Pérez Valentín

Una usuaria de Facebook que se identificó como mamá de Anaís Pérez Valentín, publicó el 30 de diciembre de 2025 que la joven estaba desaparecida y así inició una campaña de búsqueda en redes sociales.

“Hola por favor ayúdenme a compartir es mi hija amiga con urgencia. Por favor”, escribió acompañado del boletín de búsqueda de la joven.

En otro mensaje, con una fotografía de la joven, también expresó: “No pararé hasta encontrarte mi cielo. Te lo prometo. Tu familia te espera en casa”.

Femicidio en Edomex, ¿cuál es la pena para este delito?

El delito de feminicidio en el Estado de México, de acuerdo con el Código Penal de la entidad, se castiga con una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa, misma pena se aplicará, cuando se cometa frente a las hijas o hijos de la víctima directa.

Además, la persona sentenciada perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, así como los inherentes a la patria potestad, tutela o curatela, guarda y custodia sobre las y los hijos.

