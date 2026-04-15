Capturan a presunto feminicida de niñera tras 12 días de búsqueda: era su pareja

Tras 12 días de búsqueda, autoridades lograron la detención del principal sospechoso del feminicidio de Francisca, una mujer de 34 años que trabajaba como niñera y fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Central, en Monterrey. El presunto responsable, identificado como su pareja, ya fue imputado por el delito.

Detienen al presunto feminicida de una niñera en Monterrey

Luego de casi dos semanas de investigaciones, agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron a Neri Alexander “N”, de 26 años, señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Francisca, ocurrido en un cuarto de renta ubicado en un inmueble de la colonia Central.

De acuerdo con la información oficial, el 7 de abril se realizó un cateo en el domicilio localizado sobre la avenida Rodrigo Gómez #350A, donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.

Tras 12 días de haber cometido presuntamente el feminicidio de Francisca, una mujer de 34 años de edad que se desempeñaba como niñera, en un domicilio de la colonia Central, fue detenido el principal sospechoso. Se trata de Neri Alexander “N”, de 26 años, pareja de la víctima.… — INFO7MTY (@info7mty) April 14, 2026

Las diligencias tuvieron como objetivo recabar indicios que permitieran esclarecer el móvil del crimen e identificar al responsable.

Empleado del edificio encuentra el cuerpo de la mujer

Finalmente, el 12 de abril, las autoridades concretaron con la detención del presunto agresor, quien mantenía una relación de confianza con la víctima, lo que le habría facilitado el acceso al lugar donde ella vivía, según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

Las investigaciones señalan que la mujer fue víctima de violencia de género, ya que presuntamente fue golpeada y mantenida incomunicada dentro del cuarto, ubicado en el segundo piso del inmueble. Posteriormente, el hombre la habría sujetado del cuello, provocándole la muerte.

El cuerpo fue localizado durante la madrugada del pasado 3 de abril por un empleado del edificio de tres pisos; sin embargo, las autoridades determinaron que el crimen ocurrió el 1 de abril. La autopsia de ley confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Como medida cautelar, un juez dictó prisión preventiva para el imputado y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, la cual continúa en manos de la Fiscalía Especializada.