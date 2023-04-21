Fentanilo: Bebés recién nacidos, las víctimas más vulnerables en Estados Unidos

El aumento en el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos en Estados Unidos ha hecho que diversas instituciones privadas se preocupen por los bebés recién nacidos que padecen síndrome de abstinencia neonatal, (NAS), Hushabye Nursery es un centro sin fines de lucro, ubicado en Phoenix, Arizona que les brinda un entorno terapéutico y de atención médica.

El centro ofrece apoyo, educación y asesoramiento a familias, "tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, no tienes idea de lo que estas familias hacen por mí todos los días, quiero decir, todos nos agradecen, pero ver a una familia mejorar es lo mejor en todo el mundo", aseguró Tara Sundem, directora del centro, Hushabye Nursery.

Are you the father of a substance exposed baby? We’ve created a group just for dads to come and find support. This free-of-charge group takes place virtually, every Thursday at 6:30 p.m. Please call or text 480-628-7500 to register for the next meeting! pic.twitter.com/GwucVLRx7p — HushabyeNursery (@HushabyeNursery) April 20, 2023

¿Qué es el síndrome abstinencia neonatal (NAS)?

Los bebés expuestos a drogas como el fentanilo mientras están en el útero, sufren diversos problemas de salud, "cuando ves a un bebé abstenerse, nunca, nunca, nunca lo olvidas y se verá justo como alguien que tiene un trastorno por consumo de opiáceos, se ve justo cuando un bebé está pasando por ese proceso. La crisis del fentanilo sigue." narró Sundem.

Clarissa Collins, una adicta en recuperación y especialista en apoyo de compañeros del centro desde 2019, contó lo que su bebé enfrentó, "mi hija pasó por algunos retiros, no necesitó medicamento, pero permaneció en el hospital durante siete días, que es lo que recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría de cinco a siete días y vi por qué lo recomendó".

Los bebés con NAS a veces son prematuros, son más pequeños, presentan signos de abstinencia después de nacer, pueden estar inquietos o irritables, lloran mucho, tiemblan, tienen rigidez en brazos y piernas, fuerte reflejo de Moro o presentan problemas para respirar, dormir o comer.

We are marking a very important milestone. Since the inception of Hushabye Nursery, we have provided care and help for 500 babies.



We look forward to continuing this journey with our community, so we can continue to embrace babies with compassionate, evidence-based care. pic.twitter.com/5ViUUIqWmh — HushabyeNursery (@HushabyeNursery) April 11, 2023

Los recién nacidos con NAS extrañan la oscuridad y la calma del útero, por eso, las habitaciones de Hushabye están protegidas de la luz brillante, además cuentan con cunas especiales, "tenemos un Snoo, es un moisés que cuando el bebé llora, comienza a moverse, se balancea de un lado a otro. Hará un ruido de útero, una especie de silenciador de ruido para ser como el latido del corazón de mamá", destacó Tara.

El centro cuenta con 12 habitaciones privadas donde los padres del bebés pueden dormir mientras el pequeño pasa por el proceso de desintoxicación, mientras mamá y papá son orientados, "si no hubiera conocido a Hushabye, no habría tenido ni idea de lo que era NAS, que mi bebé iba a sufrir abstinencia, qué buscar, cómo cuidar a mi bebé sin tener conocimiento", contó Clarissa Collins.

Más bebés con NAS a causa del fentanilo y otros opioides sintéticos

"Si observas los números a principios de la década del 2000, los bebés con NAS sólo representaban alrededor de 1.2 por cada mil nacimientos en los hospitales, pero ahora han aumentado a alrededor de 8.8 en promedio por mil nacimientos en hospitales", señaló Suma Rao, neonatóloga y directora médica de la UCIN del Centro Médico de la Universidad de Banner en Phoenix, aunque las cifras podrían ser más altas, hay bebés que nacen en casa o en internados.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la cantidad de bebés nacidos con NAS aumentó un 82% a nivel nacional entre 2010 y 2017, mientras que en 2020, eran cerca seis recién nacidos con diagnóstico de NAS por cada mil hospitalizaciones, "vemos mucho fentanilo, las mamás lo usan y abusan del fentanilo, el otro hecho preocupante es que hay muchas otras drogas o muchas drogas ilícitas que mezclan con fentanilo," agregó Rao.