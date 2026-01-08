¿Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores? Así cierra hoy 8 de enero el dólar y el peso mexicano

¡Cambios en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 8 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 8 de enero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con ganancias, impulsada por el buen desempeño del principal indicador bursátil del país. El S&P/BMV IPC se ubicó en 65,521.01 puntos, lo que representó un avance de 1%, equivalente a 649.31 puntos respecto al cierre previo.

Este resultado reflejó un ánimo positivo entre los inversionistas, quienes realizaron un volumen de operación de 147 millones 361 mil 768 títulos, cifra que muestra una jornada con alta actividad en el mercado accionario.

El incremento del índice sugiere que las emisoras con mayor peso dentro del IPC registraron movimientos favorables, contribuyendo al repunte general del mercado. Analistas suelen interpretar este tipo de avances como una señal de confianza en el desempeño de la economía y de las empresas que cotizan en bolsa, aunque el comportamiento del mercado sigue sujeto a factores externos y expectativas económicas.

Cierre Wall Street hoy 8 de enero 2026

La Bolsa de Nueva York cerró la jornada del jueves con resultados mixtos, en medio de la cautela de los inversionistas ante la inminente publicación del reporte oficial de empleo en Estados Unidos correspondiente a diciembre.

El índice Dow Jones avanzó 0.55%, reflejando compras selectivas en acciones industriales y tradicionales. En contraste, el Nasdaq retrocedió 0.44%, presionado por ajustes en el sector tecnológico, mientras que el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, con un ligero avance de 0.01%.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de enero de 2026, en $16.45 pesos la compra y en $19.05 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.75 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu diner

Valor del Bitcoin hoy 8 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 8 de enero de 2026, se ubica en 90 mil 916 dólares por unidad, registrando una importante baja a 0.40% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 635 mil 077 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 8 de enero 2026

El precio del petróleo registró un aumento de más de un 2% el jueves después de dos días consecutivos de caídas, ya que los inversores evaluaban los acontecimientos en Venezuela y se preocupaban por los suministros de Rusia, Irak e Irán.



Petróleo Brent - 61.47 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermadiate - 57.29 dólares por barril.

Con información de Reuters...