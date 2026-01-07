¡Viajar en avión será más caro en 2026! Anuncian nuevas tarifas TUA para vuelos internacionales y nacionales; esto pagarán los usuarios

¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) reveló el nuevo precio de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para el 2026, pero ¿cuánto pagarán los usuarios por sus vuelos?

La nueva cifra de la TUA estará vigente para el mes de enero 2026, según información de las autoridades aeroportuarios de la CDMX.

¿Cuáles son las nuevas tarifas TUA para 2026?

A través del sitió web del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se publicaron las nuevas tarifas de la TUA para los vuelos internacionales y nacionales; te compartimos las cifras exactas .

Para vuelos internacionales , la tarifa TUA para 2026 será de $1,020.009 pesos mexicanos ($56.84 dólares) por pasajero .

Mientras que para los vuelos nacionales , será de $537.228 pesos mexicanos ($29.94 dólares) por pasajero , lo que representa un aumento del 0.82% respecto al año anterior.

AIMC reveló las nuevas tarifas de la TUA 2026|AICM

Por el momento, los montos aplicables no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, el AICM destacó que el monto puede variar en los meses posteriores según el tipo de cambio.

¿Qué es el TUA y cómo funciona?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es el cargo que realizan los distintos aeropuerto de México por utilizar las instalaciones aéreas como salas de espera, sanitarias e incluso por la seguridad; esta tarifa no se cobra de forma directa, sino que viene incluida en el costo del boleto de avión.

El precio de esta tarifa dependerá del destino al que se viaje, ya que los costos son distintos si el vuelo es nacional o internacional.

¿Cómo se calcula la TUA?

Es importante aclarar que la TUA no es una cantidad fija, ya que el costo dependerá de la terminal aérea en la que se decida viajar, por lo que las tarifas podrían variar dependiendo del aeropuerto que se utilice, pero ¿cómo se calcula?

Esta tarifa se actualiza cada mes en función de la paridad peso-dólar, además dependerá si la ruta de viaje es con destino nacional o internacional.