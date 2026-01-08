¿Gasolina por los cielos? Así amanece el litro de combustible este 8 de enero 2025; precio por estado

¿Te quedaste sin combustible? El litro de gasolina registró cambios importantes para esta 8 de enero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina .

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos-

Diésel por litro: 26.39 pesos.

Precio del gas natural para este 8 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.13 pesos-

Diésel por litro: 26.18 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 8 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos-

Diésel por litro: 25.89 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.42 pesos-

Diésel por litro: 26.44 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.62 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.17 pesos-

Diésel por litro: 26.11 pesos.

El precio de la gasolina asfixia el bolsillo de millones de personas en México

Precio de la gasolina en Aguascalientes para 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.93 pesos-

Diésel por litro: 26.38 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?

Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.46 pesos-

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Por su parte, el costo del litro de combustible en Baja California se ubica en:



Gasolina Regular precio por litro: 23.01 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.29 pesos-

Diésel por litro: 25.36 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 8 de enero 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.68 dólares

Diésel precio por galón: 3.53 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Baja California , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.o1 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.50 pesos.