¿Qué pasó con la niña y su bebé en Chiapas? Fiscalía revela detalles sobre su estado de salud y edad del padre

La Fiscalía de Chiapas, reveló que la niña, que dio a luz a un bebé prematuro en el Hospital de La Mujer, en San Cristóbal de Las Casas, se encuentra estable y fuera de peligro, al igual que el recién nacido.

Al parecer, madre e hija fueron trasladas al hospital de las culturas tras haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión .

Revelan la edad del padre de la bebé recién nacida en Chiapas

Por otro lado, la fiscalía del estado, confirmó que la madre, quien se pensaba que tenía mayor de 10 años, es una niña de 13 años de edad, mientras que el padre es un adolescente de 17 años de edad.

Ambos jóvenes, menores de edad, cohabitan con el consentimiento de los padres y tutores de ambos.

La Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley.

El embarazo de la niña de 13 años muestra que Chiapas tiene uno de los índices más alto de embarazo infantil en todo el país, una cifra que se "justifica" bajo el amparo de usos y costumbre, el cual también permite que el matrimonio infantil siga ocurriendo.

Chiapas registra más de 5 mil casos de embrazo infantil

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, que mientras una de cada diez adolescentes a nivel nacional ha enfrentado al menos un embarazo en los últimos años, entre las adolescentes hablantes de lengua indígena la proporción se eleva a dos de cada diez.

Chiapas, está dentro de la lista de estados que encabezan los casos de embarazo infantil en México, registrando alrededor de 5 mil casos entre niñas de 10 y 14 años, esto solo entre 2022 y 2025.

¿Qué factores contribuyen a la maternidad adolescente?

Estos son algunos de los factores que contribuyen a que este problema siga persistiendo:



Falta de Educación Sexual : La eliminación de programas de educación sexual en las escuelas ha sido un golpe significativo para la prevención de embarazos adolescentes. Según Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, los recortes presupuestales han afectado negativamente la educación sexual en México.

: La eliminación de programas de educación sexual en las escuelas ha sido un golpe significativo para la prevención de embarazos adolescentes. Según Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, los recortes presupuestales han afectado negativamente la educación sexual en México. Iniciación sexual temprana : Los adolescentes mexicanos comienzan su vida sexual a los 15 años, y la mitad de ellos lo hace sin protección, por lo que aumenta el riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

: Los adolescentes mexicanos comienzan su vida sexual a los 15 años, y la mitad de ellos lo hace sin protección, por lo que aumenta el riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Falta de comunicación familiar: La comunicación entre padres e hijos sobre temas de sexualidad es escasa y a menudo está cargada de tabúes y vergüenza. Esto impide que los jóvenes reciban orientación adecuada sobre cómo manejar su sexualidad de manera responsable.