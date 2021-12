Fernández Noroña desiste de sus aspiraciones presidenciales 2024

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña le entró a las bromas del día de los inocentes, que se celebra este 28 de diciembre. En un video publicado en sus redes sociales anunció que desistía de sus aspiraciones a la candidatura a la presidencia de la República en el 2024.

He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, de intriga dentro del movimiento y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024

Pero, segundos después Fernández Noroña sonriendo dijo: “inocente palomita conservadora te dejaste engañar hoy 28 de diciembre”

Y haciendo cuernos con su mano remato “nada, nada, nada de desistir. No mentir, no robar y no claudicar de ninguna manera a legítimas aspiraciones”