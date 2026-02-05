¿Austeridad con estilista? Noroña justifica salón de belleza en el Senado: “No es traición al pueblo”

En medio del debate sobre la "Austeridad Republicana" y la eliminación de lujos en la administración pública, el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de un servicio que ha generado controversia dentro del recinto legislativo: el salón de belleza.

Cuestionado sobre si la existencia de una estética exclusiva para los legisladores contraviene los principios de la Cuarta Transformación, Noroña minimizó el asunto, asegurando que no se trata de un "privilegio" de la casta política, sino simplemente de un "servicio" operativo.

Con su característico estilo directo, el senador del PT desestimó que cortarse el cabello o arreglarse dentro de las instalaciones del Senado represente una falta ética o moral frente a la ciudadanía. Para Noroña, las críticas a este establecimiento son una discusión sobre "superficialidades".

"O sea, pues ya abriste el salón de belleza, pues ya lo abriste, punto. O sea, es una superficialidad; pues habrá quien piense que sí, habrá quien piense que no", declaró en su transmisión en vivo de YouTube del pasado miércoles 4 de febrero.

"¿Cuánto nos esta costando el numerito?"



La llamada Cuarta Transformación también llegó al #Congreso, pero en forma de salones de belleza financiados con dinero público.



Legisladores ahora se arreglan, se maquillan y se tiñen el cabello dentro del @senadomexicano mientras… pic.twitter.com/9Qqs3G31P7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Noroña niega inconsistencia con la 4T

El legislador fue enfático al señalar que el uso de estas instalaciones no rompe con la narrativa de austeridad que abandera su movimiento. A su juicio, hay temas de verdadera relevancia nacional y este no es uno de ellos.

Cabe destacar que, según investigaciones periodísticas, solo en 2024 se gastaron más de 200 mil pesos en tintes, labiales y cosméticos pagados con impuestos.

"¿Pues relevante? No lo es. ¿Hay una traición al pueblo? No la hay. ¿Hay una inconsistencia? Pues no me lo parece. Puede generar un debate, pues sí lo genera. Todo lo que hagamos genera un debate", sentenció Noroña, intentando cerrar la polémica.

La declaración surge en un momento donde las críticas sobre los gastos del Poder Legislativo es fuerte, pues contrastan con el discurso de "austeridad republicana" con la disponibilidad de servicios de comodidad personal dentro de la Cámara Alta.