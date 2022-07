Fernando Villatoro subirá 365 veces el Cerro de La Silla

“Mi nombre es Fernando Villatoro, tengo 32 años y estoy imponiendo un récord mundial,” así confirmó ante las cámaras de Fuerza Informativa Azteca su hazaña.

El joven regiomontano intenta crear un nuevo récord mundial. Villatoro se planteó un propósito bastante peculiar desde diciembre del 2021 el cual consiste en subir todos los días el Cerro de La Silla, ubicado en Monterrey, Nuevo León; esto hasta llegar al pico norte, durante los 365 días del año sin falta.

“Nace de una sensación y sentimiento de superación personal, un momento en el que en mi vida estuve en alguna crisis, nace la intención de poder hacer cosas más extraordinarias, cosas que me generen compromiso, que me generen más disciplina y demostrarme a mí mismo que lo que estoy haciendo se puede repercutir en distintas áreas de mi vida,” declaró Fernando Villatoro, senderista.

Por primera vez en la historia se entregaría un récord mundial de este tipo, un caso totalmente excepcional.

“Nace también la intención de hacer un récord mundial, entonces me puse a investigar, es muy posible, no existe tal cosa y vamos a registrar en “Guinness World Records” y en otra asociación que también se llama “World Records,” continuó Fernando Villatoro, joven emprendedor.

Pero esta meta la tiene que mezclar con sus actividades diarias porque Villatoro asegura tener una vida normal, pero con mucho sacrificio.

“Básicamente luego de bajar tengo que subir y bajar rápido porque sigo con mis ocupaciones, tengo un negocio que tengo que seguir trabajando, tengo compromisos, no soy un “nini”, no soy un junior tampoco, soy un emprendedor joven emprendedor que tiene su negocio propio,” comentó con seguridad Fernando Villatoro, senderista.

Nada detendrá a este joven, ni las lesiones, tampoco las inclemencias del tiempo o reuniones familiares.

“No va a ser interrumpido por ningún tipo de lesión así sea grave, no me va a suceder nada, llevo 183 días el 50% y no me ha pasado nada, ya sé cómo se hace una mitad entonces la otra mitad simplemente la tengo que replicar tal cual,” finalizó Fernando Villatoro, senderista.

Por lo pronto ya conoce el camino y tiene bien clara la meta, solo le quedan 180 días más para poder cumplir su propósito y romper también un nuevo record mundial.