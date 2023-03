¿Cuándo y a qué hora ver al escritor Jeremy Gutsche en el Festival de las Ideas 2023?

¡El Festival de las Ideas 2023 está a la vuelta de la esquina! Este importante evento se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo del año en curso, en el Auditorio Metropolitano y aquí te damos todos los detalles sobre la participación del escritor Jeremy Gutsche.

Este evento, de talla internacional, contará con la participación de personalidades reconocidas a nivel mundial, tal es el caso del director James Cameron, quien será el principal invitado en brindar una conferencia durante la realización del Festival de las Ideas 2023 en Puebla.

Esta será la segunda edición de este gran proyecto que, bajo el lema: “Ideas que liberan”, presentará a más de 30 valiosos ponentes.

Anticipa tu llegada al Festival de las Ideas, Puebla 2023. ¿Ya estás listo?#FDIPuebla2023 pic.twitter.com/VgQrsqwpVO — Festival de las Ideas (@FDIdeas) March 8, 2023

Horario para ver al conferencista Jeremy Gutsche en el Festival de las Ideas 2023

En el evento, ciudadanos, estudiantes, maestros, e investigadores podrán convivir con personas de su interés para poder colaborar en proyectos.

Bajo esa premisa, el escritor Jeremy Gutsche, tendrá su conferencia el viernes entre 16:45 y 18:45 horas.

Gutsche es experto en innovación. Es el fundador y CEO de Trend Hunter.com, la firma sobre tendencias innovadoras número uno del mundo. Con Trend Hunter construyó una plataforma para ayudar a otras personas a encontrar sus ideas de negocios.

¡El #FDIPuebla2023 tiene planeado un espléndido segmento dedicado a la innovación! pic.twitter.com/MJnlXqmTXw — Festival de las Ideas (@FDIdeas) March 8, 2023

Hoy gestiona más de 500 marcas, a líderes multimillonarios y CEOs que confían en su firma innovadora y su consultoría para acelerar los procesos de innovación y adaptarse al cambio de la forma más eficiente posible. Entre algunos de sus clientes destacan: Disney, Starbucks, Red Bull, Netflix, LEGO, Victoria Secret, Coca-Cola, IBM y Wells Fargo. ¡Incluso ayudó al prototipo de NASA de Journey to Mars!

¿Qué libros ha escrito Jeremy Gutsche?

El escritor tiene en su haber seis libros donde comparte su experiencia en los negocios y la innovación de estos. Los libros que ha escrito son los siguientes:

Better and Faster, Create the Future + The Innovation Handbook: Tactics for Disruptive Thinking, Exploiting Chaos: 150 Ways to Spark Innovation During Times of Change, Fahrplan Zukunft: Erfolg durch radikale Innovation, Schneller und besser: Von der Macht bahnbrechender Ideen, Exploiting Chaos.

Invitados al Festival de las Ideas 2023

Interesantes personalidades se dieron cita para este gran evento, donde el director James Cameron será el principal invitado en brindar una conferencia, serán exponentes durante la realización del Festival.



Katya Echazarreta (Divulgadora científica)

Naveen Jain (Empresario)

Rahaf Harfoush (Antropóloga)

Saroo Brierley (Empresario)

Dorie Clark (Autora)

Eufrosina Cruz (Diputada federal)

Celina de Sola (Trabajadora social)

Keishia Thorpe (Profesora)

Yoani Sánchez (Periodista)

Pascal Bornet (Autor)

¿Quieres acudir?, aquí te decimos dónde será el Festival de las Ideas 2023. Se llevará a cabo en el Auditorio Metropolitano de Ciudad de Puebla, ubicado en calle Sirio sin número, esquina con Pléyades, Col. Rinconada Sur Oriente, C.P. 72193.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival de las Ideas 2023?”

El precio de boletos para el Festival de las Ideas 2023 dependen de la zona que se elija. Se pueden comprar a través de la página web https://festivaldelasideas.mx/?lng=es.

El Auditorio Metropolitano de Ciudad de Puebla cuenta con cuatro secciones para poder asistir al Festival de las Ideas 2023. Los precios de boletos son: