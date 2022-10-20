Arranca Festival de las Flores y Jardines 2022 en Miguel Hidalgo

Las fachadas de casas y negocios de Polanco se vistieron este jueves de flores y follajes como parte de la Cuarta Edición del Festival de las Flores y Jardines 2022 (FYJA), inaugurado el día de hoy por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y la directora del FYJA, Patricia Elías Calles, quienes dieron un recorrido por los 99 establecimientos que participaron en esta muestra inigualable en toda la Ciudad.

El titular de la Miguel Hidalgo destacó este estival de las Flores y Jardines 2022 como una muestra de la iniciativa que tuvieron mujeres emprendedoras, para unir al sector empresarial, a la sociedad civil y al gobierno de la demarcación y llevar a cabo esta muestra floral.

🌼Si no tienes plan para este fin, ven al #FYJAPOLANCOENFLORES con tu familia o amigos, saca la cámara y vive esta gran experiencia.📸



¡Te dejo el mapa y la invitación, no te lo pierdas!👇🏻 pic.twitter.com/LS9lFv7J1W — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) October 20, 2022

Aseguró que además de embellecer las calles de Polanco, el FYJA 2022 ayuda a generar una derrama económica importante para la población de Miguel Hidalgo y otras acciones más, como mejorar la seguridad, porque no sólo se trata de aumentar el número de policías, sino de lograr espacios donde se antoje caminar.

“El esfuerzo que hace hoy FYJA 2022 no solamente contribuye a ver calles muy bonitas, sino contribuye a uno de nuestros esfuerzos y propósitos más importantes, que es mejorar la seguridad”, detalló Tabe.

Renacer es el nombre de Festival de las Flores y Jardines 2022

Por su parte, Elías Calles refirió que el FYJA 2022 de este año lleva por nombre “Renacer”, en referencia a que por dos años no se realizó este evento como consecuencia de la pandemia del Covid.

También señaló que en esta ocasión el Festival de las Flores y Jardines 2022 tiene un rostro sustentable, toda vez que en la elaboración de las fachadas se impulsó el uso de material reciclable.

“Este festival es un ejemplo de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y empresas privadas, se concretan proyectos que son al final para todos, que benefician a todos, entonces estoy muy agradecida con todos los que han hecho posible que esto suceda”, puntualizó la directora.

Antes de dar un recorrido por esta muestra, el alcalde y la directora del Festival de las Flores y Jardines 2022, acompañados de los vecinos y comerciantes que participaron en la instalación de estos pabellones florales en sus negocios y fachadas, cortaron el listón para dar inicio, a partir de hoy y hasta el próximo domingo 23 de octubre, a esta gran muestra que embellecerá las calles de Miguel Hidalgo.