FGR notifica a la Cámara de Diputados como parte ofendida en el caso Anaya

Ciudad de México. Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro confirmo que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Cámara de Diputados como parte ofendida en el caso que se le sigue Ricardo Anaya.

Te recomendamos: Ricardo Anaya compareció ante juez, su audiencia fue diferida al 4 de octubre

Este jueves el responsable jurídico del Palacio Legislativo acudió a la audiencia, la cual se pospuso para octubre.

No obstante, Sauri Riancho dijo que no conocen el expediente y que la Fiscalía no ha solicitado ni información ni material de las cámaras de vigilancia de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados calificó de inconstitucional que el voto a favor de un legislador sea considero como prueba de delito como señala la FGR, que ocurrió en el 2014 con el panista en relación a la reforma energética.