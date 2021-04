‘FIFA y UEFA están matando a los jugadores': Pep Guardiola

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, se lanzó contra la falta de descansos en la presente temporada de futbol, y señaló que la FIFA y la UEFA “están matando a los jugadores”.

“Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero no es posible”, declaró el entrenador español luego de la victoria de su equipo contra el Leicester City, en donde hizo seis cambios en su once titular con respecto a su último encuentro.

“Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas (la alineación) no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos”, añadió el ex entrenador del Barcelona.

El estratega añadió que en ocasiones la mentalidad de los jugadores no es suficiente, pues el desgaste físico que deja el competir al máximo nivel siempre pasa factura.

“La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido ni una semana de descanso desde que empezamos”, criticó Guardiola.

La Premier League es la única de las grandes ligas europeas que no permite hacer cinco sustituciones por partido, manteniendo las tres existentes antes de la llegada de la pandemia.

COMPLICADO CIERRE PARA GUARDIOLA

Pep Guardiola deberá gestionar correctamente a sus jugadores desde esta semana, pues se viene el cierre de temporada.

Aunque por ahora el Manchester City lidera la Premier League con una holgada ventaja de 14 puntos sobre su acérrimo rival, el Manchester United, los ‘citizens’ deberán enfrentar otros compromisos complicados en las próximas semanas.

Para empezar, este martes recibirá al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, además de que los ‘citizens’ también esperan el sorteo de las semifinales de la FA Cup inglesa.

