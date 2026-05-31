VIDEO: ¡A golpes! Policía cachetea a aficionado del Toluca durante final de Concachampions 2026

¿Otro caso de abuso de poder? El pasado sábado se llevó a cabo la final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres, pero, más allá del aspecto deportivo, el momento en que un elemento de seguridad golpea a un aficionado escaló a través de redes sociales.

VIDEO: Policía golpea a aficionado del Toluca afuera del Nemesio Diez

A través de distintas plataformas se revelaron imágenes en las que se puede ver a un grupo de policías avanzando en las inmediaciones del estadio Nemesio Diez, en ese instante es cuando se ve a un policía levanta la mano y golpea a uno de los asistentes, quien aparentemente sería aficionado del Toluca.

La acción provocó reclamos inmediatos de las personas que presenciaron el incidente. Mientras el oficial continuó su recorrido junto al resto de la comitiva, varios aficionados comenzaron a lanzar gritos e insultos en señal de desaprobación.

Aficionado del Toluca asegura que también agredieron a su familia

Horas después de que el video se viralizara, el aficionado involucrado difundió un mensaje en el que aseguró que la agresión no fue un hecho aislado y que varios integrantes de su familia también fueron empujados por los policías.

Según su versión recabada a través de medios locales, él intervino únicamente para proteger a su madre cuando los elementos avanzaban entre la multitud.

"Yo nunca lo agredí ni física ni verbalmente", afirmó. También sostuvo que los oficiales venían empujando a los aficionados mientras escoltaban a seguidores de Tigres y que su intención fue resguardar a sus familiares.

El afectado pidió que se investigue no solo al policía que aparece en las imágenes, sino también al resto de los elementos que participaron en el operativo, al considerar que tuvieron una actitud agresiva hacia los asistentes.

Ayuntamiento de Toluca anuncia revisión interna por agresión de policía

Tras la difusión de las imágenes, el Ayuntamiento de Toluca informó que ya tiene conocimiento del caso y anunció que se realizará una revisión interna para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación irregular por parte de los elementos involucrados.

En respuesta a la polémica, el gobierno municipal señaló que mantiene una política de cero tolerancia ante posibles abusos de autoridad y aseguró que actuará conforme a la ley para esclarecer los hechos.

La investigación estará a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, encabezada por Josué Negrete, instancia que recopilará evidencias y testimonios para determinar si existieron violaciones a los protocolos institucionales.