¿De qué murió Paola Márquez? Lo que se sabe de la influencer hallada sin vida en San Luis Potosí

La mañana de este sábado 30 de mayo se confirmó la muerte de la influencer Paola Márquez, originaria de San Luis Potosí y que contaba con millones de seguidores en sus distintas redes sociales.

La noticia cayó de sorpresa para sus seguidores, amigos y familia, quienes le dieron el último adiós recordando la mejor versión de la creadora de contenido.

¿Qué se sabe de la muerte de la influencer Paola Márquez?

La noticia fue confirmada luego de que el Ayuntamiento de Huehuetlán publicara una esquela en la que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos por su lamentable partida.

De acuerdo con versiones locales, la joven fue encontrada sin vida por un familiar que la fue a visitar a un departamento localizado en la capital potosina, en la colonia Virreyes.

Tras dar aviso a las autoridades correspondientes, paramédicos arribaron al sitio pero solo pudieron confirmar que la joven ya no contaba con signos vitales.

¿De qué murió la influencer Paola Márquez?

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa de muerte, por lo que se espera que en los próximos días se emita información más detallada.

Despiden a Paola Márquez, influencer originaria de San Luis Potosí

Tras confirmarse la noticia, familiares, amigos y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y condolencias.

No obstante, también ha trascendido que la joven influencer habría enfrentado problemas relacionados con depresión, pero esto no ha sido confirmado por la familia.

En sus últimas publicaciones, compartidas tanto en Instagram como en TikTok, Paola Márquez dejó mensajes y videos en los que, a través del humor que la caracterizaba, dejó entrever que atravesaba un momento complicado.

Su muerte ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han recordado su carisma, espontaneidad y el contenido que compartía diariamente en redes sociales.

