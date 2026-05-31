Riña en el penal de Aguaruto deja al menos siete personas fallecidas y una herida en Culiacán, Sinaloa

Este domingo 31 de mayo se reportó una fuerte riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto (penal) en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades confirmaron que, después del altercado, se reportan personas privadas de la libertad, heridas y fallecidas.

Según el saldo de la Secretaría de Seguridad del estado, hay al menos siete personas fallecidas y una persona lesionada, quien ya fue atendida por personal médico.

#SSPSinaloa informa que, este 31 de mayo de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán. Actualmente, la situación se encuentra controlada; sin embargo, se tiene conocimiento de que hay personas privadas de la libertad… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

Policías y militares aseguran el penal de Aguaruto

Después del reporte de las primeras agresiones, el centro penitenciario solicitó apoyo. Elementos de la Policía Estatal Preventiva entraron directamente a la zona del conflicto para someter a los internos involucrados en la riña.

Al mismo tiempo, patrullas y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano rodearon la parte exterior de las instalaciones y las torres de vigilancia para evitar posibles fugas o apoyo del crimen desde afuera.

Suspenden las visitas familiares durante todo el domingo

Como una medida de seguridad para evitar que cualquier altercado se vuelva a suscitar y por la seguridad de los civiles que visitan el lugar, autoridades del penal decidieron suspender cualquier ingreso o visita de familiares para los presos todo este domingo.

Fiscalía de Sinaloa inicia las investigaciones en las celdas

Una vez que los policías estatales lograron calmar los ánimos y encerrar a los reos en sus celdas, el personal del penal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo al protocolo, los peritos y agentes del Ministerio Público debieron ingresar a los pasillos del establecimiento afectado para levantar los cuerpos de los fallecidos, recabar pruebas y testimonios de los testigos y averiguar qué causó la riña, además de los objetos que se utilizaron como armas.

El penal se mantiene bajo estricta vigilancia médica y policial

A pesar de que autoridades aseguran que la situación en el estado se encuentra controlada, este altercado resalta la inseguridad, crisis y miedo por la que pasa Sinaloa.

Por ahora, los soldados y guardias nacionales se quedarán dentro del inmueble para vigilar de cerca a la población penitenciaria y evitar que suceda otro incidente de esta magnitud.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den el número y la lista completa de heridos y fallecidos en la pelea del penal de Aguaruto.