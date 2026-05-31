Paro nacional de la CNTE: Estos son los estados afectados por las marchas
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará un paro nacional este lunes 1 de junio de 2026. Te decimos los estados afectados por las movilizaciones.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), prepara un paro nacional para este lunes 1 de junio en distintos estados de la república mexicana.
¿Cuáles serán las entidades afectadas por movilizaciones y bloqueos?
Lista completa de los estados que van al Paro Nacional de la CNTE
La convocatoria de la CNTE involucró a miembros de las siguientes secciones del país, quienes suspenderán actividades escolares o realizarán protestas locales:
- Aguascalientes: Sección 1
- Baja California y Baja California Sur: Sección 2 en ambos estados.
- Campeche: Sección 4
- Chiapas: Secciones 7 y 40
- Chihuahua: Sección 8
- Ciudad de México: Secciones 9, 10, 11 y 60
- Colima: Secciones 6 y 39
- Durango: Sección 12
- Estado de México: CCL Valle de México Sección 36
- Guanajuato: Sección 13
- Guerrero: Sección 14
- Hidalgo: Sección 15
- Jalisco: Secciones 16 y 47
- Michoacán: Sección 18
- Morelos: Sección 19
- Nayarit: Sección 20
- Nuevo León: Sección 21
- Oaxaca: Sección 22
- Puebla: Sección 23
- Querétaro: Sección 24
- Quintana Roo: Sección 25
- San Luis Potosí: Sección 26
- Sinaloa: Sección 27
- Sonora: Sección 28
- Tabasco: Sección 29
- Tamaulipas: Sección 30
- Tlaxcala: Sección 31
- Veracruz: Sección 32 MMPV
- Yucatán: Sección 33
- Zacatecas: Secciones 34 y 58
- Comarca Lagunera: Sección 35
Puntos de reunión de la CNTE y horarios en los estados
Mientras algunos grupos viajarán directamente a la Ciudad de México (CDMX), otros manifestantes ya tienen programadas citas en algunos puntos principales de sus estados:
- Yucatán: Se reunirán frente al Palacio de Gobierno en Mérida a las 7:00 horas.
- Tabasco: La cita es a las 8:00 horas en la Plaza de Armas de Villahermosa.
- Sinaloa: Habrá dos concentraciones a las 8:00 horas, una en el Parque Carranza de Los Mochis y otra en Culiacán.
- Nuevo León: Se concentrarán en la Macroplaza de Monterrey a las 8:00 horas.
- Chihuahua: El punto de inicio será la Caseta Sacramento a las 9:00 horas.
- Jalisco: Se verán en la Plaza de Armas de Guadalajara a las 10:00 horas.
- Puebla: La reunión masiva será en el Zócalo de la capital poblana.
- Durango: Organizarán una marcha vespertina desde el Monumento a Francisco Villa a las 17:00 horas.
Rutas y cierres viales por la megamarcha en la CDMX
La movilización principal comenzará formalmente a las 9:00 horas de este lunes 1 de junio en la Ciudad de México. La marcha afectará las siguientes avenidas principales:
- Paseo de la Reforma: Concentración inicial en el Ángel de la Independencia; se ocuparán carriles en ambos sentidos.
- Avenida Juárez: Cierre total durante el paso de la vanguardia hacia el centro.
- Eje Central Lázaro Cárdenas: Corte de circulación por completo en el cruce con el Centro Histórico.
- Calle 5 de Mayo: Ruta peatonal de ingreso para los manifestantes.
- Plaza de la Constitución: Destino final, donde rodearán todo el circuito del Zócalo capitalino.
🚧⚠️ La CNTE realizará una megamarcha en #CDMX que provocará cierres y bloqueos en puntos clave de la capitalhttps://t.co/GLg24My8m6— adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 31, 2026
Por qué la CNTE hizo un paro nacional
Los miembros de la CNTE explicaron en sus canales oficiales que el propósito del paro nacional es por una serie de exigencias para el gobierno federal.
Los puntos clave de sus peticiones son:
- Abrogación total de la Ley del ISSSTE del año 2007.
- Garantía de jubilaciones y pensiones tras los años de servicio.
- Aumento salarial y mejores condiciones para los planteles educativos.