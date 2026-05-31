Paro nacional de la CNTE: Estos son los estados afectados por las marchas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), prepara un paro nacional para este lunes 1 de junio en distintos estados de la república mexicana.

¿Cuáles serán las entidades afectadas por movilizaciones y bloqueos?

Lista completa de los estados que van al Paro Nacional de la CNTE

La convocatoria de la CNTE involucró a miembros de las siguientes secciones del país, quienes suspenderán actividades escolares o realizarán protestas locales:



Aguascalientes: Sección 1

Sección 1 Baja California y Baja California Sur: Sección 2 en ambos estados.

Sección 2 en ambos estados. Campeche: Sección 4

Sección 4 Chiapas: Secciones 7 y 40

Secciones 7 y 40 Chihuahua: Sección 8

Sección 8 Ciudad de México: Secciones 9, 10, 11 y 60

Secciones 9, 10, 11 y 60 Colima: Secciones 6 y 39

Secciones 6 y 39 Durango: Sección 12

Sección 12 Estado de México: CCL Valle de México Sección 36

CCL Valle de México Sección 36 Guanajuato: Sección 13

Sección 13 Guerrero: Sección 14

Sección 14 Hidalgo: Sección 15

Sección 15 Jalisco: Secciones 16 y 47

Secciones 16 y 47 Michoacán: Sección 18

Sección 18 Morelos: Sección 19

Sección 19 Nayarit: Sección 20

Sección 20 Nuevo León: Sección 21

Sección 21 Oaxaca: Sección 22

Sección 22 Puebla: Sección 23

Sección 23 Querétaro: Sección 24

Sección 24 Quintana Roo: Sección 25

Sección 25 San Luis Potosí: Sección 26

Sección 26 Sinaloa: Sección 27

Sección 27 Sonora: Sección 28

Sección 28 Tabasco: Sección 29

Sección 29 Tamaulipas: Sección 30

Sección 30 Tlaxcala: Sección 31

Sección 31 Veracruz: Sección 32 MMPV

Sección 32 MMPV Yucatán: Sección 33

Sección 33 Zacatecas: Secciones 34 y 58

Secciones 34 y 58 Comarca Lagunera: Sección 35

Puntos de reunión de la CNTE y horarios en los estados

Mientras algunos grupos viajarán directamente a la Ciudad de México (CDMX), otros manifestantes ya tienen programadas citas en algunos puntos principales de sus estados:



Yucatán: Se reunirán frente al Palacio de Gobierno en Mérida a las 7:00 horas.

Se reunirán frente al Palacio de Gobierno en Mérida a las 7:00 horas. Tabasco: La cita es a las 8:00 horas en la Plaza de Armas de Villahermosa.

La cita es a las 8:00 horas en la Plaza de Armas de Villahermosa. Sinaloa: Habrá dos concentraciones a las 8:00 horas, una en el Parque Carranza de Los Mochis y otra en Culiacán.

Habrá dos concentraciones a las 8:00 horas, una en el Parque Carranza de Los Mochis y otra en Culiacán. Nuevo León: Se concentrarán en la Macroplaza de Monterrey a las 8:00 horas.

Se concentrarán en la Macroplaza de Monterrey a las 8:00 horas. Chihuahua: El punto de inicio será la Caseta Sacramento a las 9:00 horas.

El punto de inicio será la Caseta Sacramento a las 9:00 horas. Jalisco: Se verán en la Plaza de Armas de Guadalajara a las 10:00 horas.

Se verán en la Plaza de Armas de Guadalajara a las 10:00 horas. Puebla: La reunión masiva será en el Zócalo de la capital poblana.

La reunión masiva será en el Zócalo de la capital poblana. Durango: Organizarán una marcha vespertina desde el Monumento a Francisco Villa a las 17:00 horas.

Rutas y cierres viales por la megamarcha en la CDMX

La movilización principal comenzará formalmente a las 9:00 horas de este lunes 1 de junio en la Ciudad de México. La marcha afectará las siguientes avenidas principales:



Paseo de la Reforma: Concentración inicial en el Ángel de la Independencia; se ocuparán carriles en ambos sentidos.

Concentración inicial en el Ángel de la Independencia; se ocuparán carriles en ambos sentidos. Avenida Juárez: Cierre total durante el paso de la vanguardia hacia el centro.

Cierre total durante el paso de la vanguardia hacia el centro. Eje Central Lázaro Cárdenas: Corte de circulación por completo en el cruce con el Centro Histórico.

Corte de circulación por completo en el cruce con el Centro Histórico. Calle 5 de Mayo: Ruta peatonal de ingreso para los manifestantes.

Ruta peatonal de ingreso para los manifestantes. Plaza de la Constitución: Destino final, donde rodearán todo el circuito del Zócalo capitalino.

🚧⚠️ La CNTE realizará una megamarcha en #CDMX que provocará cierres y bloqueos en puntos clave de la capitalhttps://t.co/GLg24My8m6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 31, 2026

Por qué la CNTE hizo un paro nacional

Los miembros de la CNTE explicaron en sus canales oficiales que el propósito del paro nacional es por una serie de exigencias para el gobierno federal.

Los puntos clave de sus peticiones son:

