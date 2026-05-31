¿Gasto millonario en Villahermosa, Tabasco? Rentan vans y autobuses para acarrear gente a mitin de Morena

¿De cuánto fue el gastito? Pobladores del municipio de Centro y localidades vecinas en Villahermosa, Tabasco, llegaron desde temprano en unidades de transporte público alquiladas al mitin de Morena de este domingo 31 de mayo.

El calor intenso y la exigencia de tomar fotografías como evidencia provocaron que algunos de los asistentes comenzaran a retirarse antes de que comenzara el discurso del gobierno federal.

El personal organizador instaló carpas y lonas en la plaza principal para supuestamente reducir el impacto del sol, aunque el ambiente sofocante siguió durante todo el evento.

Miles de pesos por cada camión rentado para el mitin de Morena

La llegada de los movilizados a la Plaza de Armas requirió el uso de varias unidades de transporte público. De acuerdo con las cotizaciones, la renta de una sola camioneta tipo van se ubica entre los 4 mil y 5 mil pesos por el viaje, mientras que el alquiler de los autobuses grandes oscila entre los 6 mil y 7 mil pesos.

Al multiplicar estas tarifas por la cantidad de vehículos que arribaron de distintas comunidades, el costo total de la movilización se vuelve bastante alto.

La foto como evidencia y el reparto de banderas

A la llegada al centro de Villahermosa, los que asistieron no eran todos militantes ni seguidores del partido morenista. Varios asistentes hicieron filas cortas para tomarse fotografías con sus teléfonos celulares, explicando que se las pidieron como comprobante de su asistencia.

Algunos de los coordinadores del evento comenzaron a repartir banderas y diversos objetos a cada ciudadano que iba bajando de los camiones.

Invitados a la fuerza por personal de programas sociales

Varios ciudadanos comentaron que fueron contactados por el personal territorial que maneja los programas sociales en sus localidades.

Mientras algunos comentaron que solo recibieron una "invitación" para escuchar el mensaje, otros confirmaron que se les pidió estar presentes este domingo.

Muchos ni siquiera saben a qué fueron...



En Tuxtla Gutiérrez, autobuses provenientes de distintos municipios movilizaron a miles de personas a un evento político, muchos de ellos fueron obligados.



Sin embargo, el calor y el cansancio llevaron a muchos asistentes a abandonar el… pic.twitter.com/S0hDOQVNam — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2026

El intenso calor de Villahermosa ahuyenta a los asistentes

A pesar de que los organizadores colocaron lonas para cubrir la plaza, el calor en la capital tabasqueña provocó el malestar de algunos asistentes.

Movilizados mostraron su molestia por las horas esperando bajo el calor. La situación causó que algunos de lo que asistieron decidieran abandonar la Plaza de Armas y buscar sus transportes de regreso antes de que la ceremonia oficial diera inicio de manera formal.