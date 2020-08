May defiende su plan del Brexit ante sector empresarial

Londres.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, inició la semana defendiendo el acuerdo de salida con la Unión Europea (UE), conocido como Brexit. Ante el sector empresarial británico. Durante la conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés) la primera ministra aseguró que este es el mejor acuerdo para abandonar la UE. “Nunca iba a ser fácil ni directo.

La última etapa siempre iba a ser la más dura. Pero tenemos un acuerdo que funciona para Reino Unido. Y que nadie lo dude, estoy decidida a entregarlo, señaló May. Una de las demandas de la población rumbo al referéndum del 2016 fue frenar la inmigración proveniente de Europa, ya que muchos consideran que han saturado los servicios públicos de salud (NHS), las escuelas, los empleos y la vivienda.

May prometió que el acuerdo con Bruselas permitirá un cambio al sistema migratorio en el Reino Unido para que los europeos “no salten la fila de inmigración. “Ya no sucederá que los nacionales de la Unión Europea, al margen de los títulos o experiencia que tengan que ofrecer, puedan saltarse la fila y pasar por delante de ingenieros de Sydney o desarrolladores de software de Delhi”, prometió May.

Aseguró que el sistema migratorio estará basado en “las habilidades de la gente y no “de dónde provienen. En medio de la defensa del plan del Brexit, la primera ministra enfrenta una rebelión al interior de su partido, Conservador, con al menos una veintena de diputados euroescépticos que han exigido a través de cartas que el liderazgo de May sea sometido a votación.

El Comité 1922 del Partido Conservador encargado de las elecciones internas deberá convocar a comicios una vez que reciba 48 cartas de diputados, el 15 por ciento del total de diputados “tories. En caso de que se reúnan las 48 misivas el presidente el Comité, Graham Brady, deberá convocar a elecciones internas y May enfrentaría un voto de no confianza.

Esta semana la primera ministra viajará a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker para negociaciones sobre la futura relación económica con el bloque de naciones. Se espera que Reino Unido abandone la UE el 29 de marzo de 2019 con un periodo de transición de dos años.