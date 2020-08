Negociaciones entre EU y China impulsan ganancias en Wall Street

Estados Unidos.- Wall Street subió el lunes liderado porlas empresas industriales, en una sesión en la que Estados Unidos y China comenzaron su última ronda de negociaciones comerciales para concretar un acuerdo antes de una fecha límite de marzo.

China mostró optimismo tras la reanudación de las conversaciones, mientras que la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, también expresó su confianza en un posible acuerdo.

Boeing Inc, el mayor exportador estadounidense a China, y Caterpillar Inc ganaban un 1 por ciento e impulsaban un avance de 0,71 por ciento del sector industrial, que es muy sensible al comercio.

“Estas conversaciones comerciales son consideradas positivas”, dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond Jamesen St. Petersburg, Florida.

A las 1532 GMT, el promedio industrial Dow Jones bajaba 29.82 puntos, o un 0.12 por ciento, a 25,075.68 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 4.78 puntos, o un 0.18 por ciento, a 2,712.66 unidades. El Nasdaq, en tanto,ganaba 19.93 puntos, o un 0.27 por ciento, a 7,318.135 unidades.

El sector energético caía un 0.54 por ciento y era el único subíndice importante del S&P que registraba pérdidas, arrastrado por un descenso de los precios del petróleo.