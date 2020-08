Productores de tomate seguirán negociando por nuevo acuerdo

Ciudad de México.- Ante la Aplicación de la Cuota Compensatoria, Agrupaciones de productores de México unidas seguirán negociando con el Depto. de Comercio para un Acuerdo nuevo, mientras se reactiva la Investigación Antidumping.

Los productores se han venido preparando para poder hacer frente a la cuota compensatoria del 17.5 por ciento que deberán pagar por exportar tomate a Estados Unidos.

En caso de no llegar a un Acuerdo satisfactorio, utilizaran todos los recursos legales a su alcance para terminar con el dumping.

La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), el Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo (APHYM) anunciaron que ante la terminación del Acuerdo que prevalecía desde 1996 por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, seguirán privilegiando la negociación y esperan alcanzar un Acuerdo a pesar de estar sujetos al pago de cuotas y a una investigación reactivada.





Se espera que el Departamento de Comercio haga el anuncio el día de hoy y dará instrucciones al CBP para aplicar tal cuota. No sabemos si será automático o tomara algún tiempo. En este escenario, ahora nosotros seguiremos negociando con Comercio y de no alcanzar un acuerdo en un plazo razonable haremos usaremos todos os recursos a nuestro alcance incluyendo el legal, para demostrar en el proceso de Investigación, que el tomate mexicano no está afectando ni dañando el mercado de ese país. Creemos que podemos tener una solución favorable tarde o temprano, explicó Mario Robles, vocero de las organizaciones productoras arriba mencionadas”.

"Lamentamos que el Gobierno de Estados Unidos haya tomado esta decisión y sabemos que tendrá un efecto negativo. Pero queremos ser constructivos y seguiremos luchando. Así lo hemos hecho durante décadas y no vamos a claudicar. Los productores de tomate estamos convencidos de que nuestro producto es de calidad y tenemos la preferencia del consumidor de Estados Unidos y a eso le vamos a seguir apostando”, añadió Mario Robles, también director de la División de Hortalizas de CAADES Sinaloa A.C.

Oficialmente aún no se recibe comunicación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos y aduanas tampoco ha aplicado el arancel el día de hoy.