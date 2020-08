SEC revisa mensajes de Elon Musk sobre retirar a Tesla de bolsa

Nueva York, EUA.-Reguladores estadounidenses examinan la forma en que el presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, anunció sus planes para retirar a la empresa de la bolsa y si su declaración era veraz, informó el el Wall Street Journal.

Musk anunció su plan el martes a través de Twitter, una decisión inusual que atrajo el escrutinio de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), aseguró el periódico, citando a personas con conocimiento del tema.

La agencia declinó realizar comentarios y Tesla no respondió inmediatamente requerimientos para hacer una declaración al respecto. Musk tuiteó el martes que había asegurado financiamiento para el plan, pero no entregó detalles o evidencia, y varios abogados de valores dijeron que el ejecutivo podría enfrentar demandas de inversores si se llegara a comprobar que no contaba con los fondos al momento de publicar el tuit.

El directorio de Tesla afirmó más temprano el miércoles que evaluaba sacar a la firma de la bolsa, lo que se convertiría en la mayor compra apalancada en la historia.

En una declaración de su sitio web, seis de nueve directores de Tesla dijeron que la junta se había reunido en varias ocasiones en la última semana para discutir la idea y que estaba “tomando los próximos pasos apropiados para evaluar esto”.

Musk dijo que consideraba retirar del mercado la cotización de acciones del deficitario fabricante de autos eléctricos a un precio de 420 dólares por título, una maniobra que valoraría un eventual acuerdo en más de 70,000 millones de dólares.

Tesla dijo el miércoles que las discusiones abordaron el tema de cómo financiar un acuerdo de ese tipo, pero no entregó más detalles. La declaración tampoco dejó en claro la manera en que se había establecido el precio de 420 dólares por acción.

Las compañías públicas tienen cuatro días para informar a la SEC ciertos eventos importantes que los accionistas deberían conocer.

Las acciones de Tesla bajaron un 2.4 por ciento a 370 dólares en la sesión del miércoles, después de cerrar con un alza de un 11 por ciento el martes.