Productores de mole de Milpa Alta aseguran que cancelar la feria generará pérdidas por 50 millones de pesos

Ciudad de México.- Productores de Milpa Alta denuncian que no habrá feria del mole en San Pedro Actopan en su edición 43, porque no les autorizaron los permisos en la Alcaldía Milpa Alta y el Gobierno de la CDMX.

Mario Retana, representante de productores de Milpa Alta, explicó que al ser un evento masivo, la alcaldía dijo que no les dará permiso porque ante la pandemia no se puede organizar este tipo de eventos con la asistencia de grandes cantidades de personas. Además el Gobierno de la CDMX tampoco otorgaría un permiso especial de Protección Civil para manejar grandes cantidades de personas. “La alcaldía simplemente nos dijo no hay permiso”, afirmó Mario Retana.

Esto afecta a más de 600 familias vinculadas a la producción del mole que no podrán realizar contactos ni ventas. Adicionalmente de 3500 a 5 mil personas que trabajan en la organización y desarrollo del evento.

Por su parte, Luis Tovar, dirigente de la Coalición de organizaciones democráticas, urbanas y campesinas, dijo que acudirán con el Gobierno de la CDMX para gestionar que se les den apoyos directos como a los sectores afectados en esta pandemia. Esto significaría pérdidas por 50 millones de pesos. La alcaldía Milpa Alta “está haciendo politiquería” y se ha cerrado a las demandas de los productores afectados, dijo Mario Retana.

Pidieron al alcalde ver la catástrofe económica que se está generando, por lo que le pidieron tener sensibilidad con las familias. Aún cuando se pidió posponerla para noviembre, tampoco quisieron. Buscarán reunirse con la jefa de gobierno para gestionar apoyos emergentes.