Wall Street cae 25%, arrastrado por sector tecnología y el declive de Wells Fargo

Nueva York.- Las acciones estadounidenses retrocedían el martes desde niveles récord, ya que los títulos tecnológicos devolvían las ganancias alcanzadas por las esperanzas de un pacto comercial Washington-Pekín, y con el declive de Wells Fargo en el inicio de la temporada de ganancias de los grandes bancos.

Los papeles de JPMorgan Chase & Co, el banco más grande del país, sumaban un 2,1% tras informar ganancias mayores a las previstas en los tres meses al 31 de diciembre. Los resultados de sus negocios de operaciones y amortizaciones compensaron la debilidad en la banca de consumo.

Wells Fargo & Co, sin embargo, perdía un 2,7% luego de reportar un desplome de 55% en sus beneficios. Por su parte, Citigroup Inc sumaba un 1,9% luego de superar las expectativas de Wall Street.

El índice de los bancos del S&P 500 subía un 0,7%.

Los gigantes tecnológicos que hace poco habían escalado a máximos récord -Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Alpahbet Inc y Facebook Inc- disminuían entre 0,3% y 1,5%.

Analistas pronostican que las ganancias de los componentes del S&P 500 se reduzcan un 0,7% por segundo trimestre consecutivo, según datos de Refinitiv IBES, debido principalmente al lastre en los beneficios de energía e industria, afectados por una prolongada guerra comercial.

A las 1459 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 13,20 puntos, o un 0,05%, a 28.893,85 unidades; el S&P 500 bajaba 8,31 puntos, o un 0,25%, a 3.279,82 unidades y el Nasdaq Composite cedía 43,87 puntos, o un 0,47% a 9.230,06 unidades.