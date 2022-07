Fiscalía no se opone a comparecencia de Serranía por Línea 12

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía CDMX, aclaró que no se opone a la comparecencia de la ex directora del Metro, Florencia Serranía y de otros ex titulares, respecto al caso del colapso de la Línea 12; sin embargo, solicitó que se le puntualice en calidad de qué podrían ser citados ante el Ministerio Público.

Primero, aseguraron que respetan las decisiones del Poder Judicial, sin oponerse a cualquier determinación ordenada.

Detallaron que su respuesta al Tribunal Superior de Justicia capitalina fue en sentido de señalar la calidad en la que los ex funcionarios ’serían citados, toda vez que dichas personas no forman parte de la teoría del caso que sostiene el Ministerio Público, el cual ha citado a todas las personas relacionadas con el proceso, ya sea en calidad de imputadas o víctimas.’

Finalmente, la Fiscalía aseguró que en la audiencia de este jueves 14 de julio en relación a los delitos de homicidio, lesiones y daños tras el colapso de la Línea 12 del Metro, expondrá las pruebas en torno a la investigación, ante la autoridad judicial.

Van algunas precisiones de la solicitud de comparecencias de ex directores del STC Metro realizada ante un juez como parte del proceso penal de la Línea 12: Esta Fiscalía es absolutamente respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y no se ha opuesto nunca a su determinación. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 12, 2022

Abogados de víctimas de la Línea 12 aseguran que obtuvieron orden para que la Fiscalía cite a Serranía

Esta acalaración por parte de la Fiscalía CDMX surge luego de que el pasado 03 de julio, los abogados de algunas de las víctimas de la Línea 12, informaron que obtuvieron del Poder Judicial de la capital, la orden para que la institución citara a la ex directora del Metro, Florencia Serranía, por el caso.

Agregaron que su intención era que Serranía compartiera toda la información que tenga sobre el mantenimiento y operatividad de la Línea 12.

Asimismo, detallaron que la Segunda Sala de la Unidad de Gestión Judicial 7, instruyó al Ministerio Público girar citatorios a Joel Ortega Cuevas, Jorge Gaviño, Óscar Díaz González Palomas y al actual titular de la Secretaría de Obras, Jesús Antonio Esteva.

‘Esto con la intención de ampliar el espectro de los hechos ocurridos hace un año dos meses, en el intertramo de las estaciones Olivos-Tezonco.’, puntualizaron.